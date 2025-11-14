Скибицкий отметил, что Россия ежедневно запускает по территории Украины 200-250 авиабомб.

Россия планирует изготовить в этом году до 120 000 своих дешевых и разрушительных планировочных авиабомб, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы Управления военной разведки Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.

Также, отмечает издание, эта цифра включает как новые боеприпасы, так и модернизированные. В частности, страна-агрессор планирует изготовить до конца этого года 500 боеприпасов новой модификации с радиусом действия до 200 км.

В целом Россия значительно увеличила производство вооружения после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, ее оборонные заводы сейчас работают круглосуточно. Однако детали военного производства не разглашаются и держатся в секрете.

Именно поэтому, объясняет издание, информацию о том, сколько авиабомб планируется изготовить в стране-агрессоре в течение 2025 года, нет возможности проверить.

Указывается, что Скибицкий не рассказал, как эти данные удалось получить. Однако они свидетельствуют о том, что Россия значительно увеличила производство вооружения.

По словам представителя украинской разведки, российские оккупанты ежедневно применяют по территории Украины по 200-250 таких авиабомб. Например, в прошлом месяце среднее количество составляло около 170 единиц.

"Сбить их можно, но количество этих авиабомб, произведенных в Российской Федерации... огромное. Это угроза. Угроза, которая требует от нас адекватного реагирования", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР не исключил, что Кремль работает над тем, чтобы увеличить дальность авиабомб до 400 км. В таком случае, это позволит России атаковать значительно больше украинских городов без захода самолетов в зону поражения. При этом, как ожидается, они смогут заменить ракеты.

В публикации говорится, что удары по Николаевской, Полтавской и Одесской областях в прошлом месяце указывают на то, что возможности этого оружия растут.

Также данные украинской разведки свидетельствуют о том, что Россия запланировала за 2025 год изготовить примерно 70 тысяч ударных беспилотников дальнего действия, из которых 30 тысяч будут составлять иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Отмечается, что за счет массового производства беспилотников, Россия способна увеличить атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.

"Они начинали с 30 дронов в месяц, теперь 30 могут летать над одной целью. Они хотят нас сломать... Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", - поделился Скибицкий.

Ранее УНИАН сообщал, что специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия создала боеприпас под названием КОБЕ-3М, который предназначен для работы в связке с дронами. "Флеш" добавил, что речь идет о кумулятивно-осколочном боеприпасе, предназначенном для поражения живой силы и легкобронированной техники. По словам эксперта, главная и донная части боеприпаса соединены электрическим проводом.

Также мы писали, что как свидетельствуют данные со спутниковых снимков, Россия в Орловской области на полигоне Цымбулова одновременно может хранить более 500 ударных беспилотников типа Shahed. Также на территории этого комплекса может быть по меньшей мере 93 гаража и 15 ангаров, а еще 8 стационарных пусковых установок. Предполагается, что враг здесь не только готовит дроны к запуску, но и обслуживает их.

