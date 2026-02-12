Великобритания выделяет почти $700 млн на украинскую ПВО

Средства будут выделяться на двустороннем уровне и на уровне инициативы PURL.

Великобритания объявила о выделении полумиллиарда фунтов (более 680 млн долларов - УНИАН) на обеспечение крайне срочных потребностей Украины в усилении сил противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Великобритании Джон Гилли сказал на брифинге в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Сегодня днем я подтвержу, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочные средства противовоздушной обороны", - подчеркнул Гилли.

Он отметил, что Великобритания выступает силой добра в мире.

Как свидетельствует сайт НАТО, сегодня в Брюсселе состоятся заседания Совета Украина-НАТО и Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что это заявление Гилли об объявлении выделения полумиллиарда фунтов на нужды ПВО Украины является хорошей новостью.

Как отметил Рютте, эта помощь будет предоставляться Украине как на двустороннем уровне, так и в рамках инициативы PURL по закупке вооружения в США.

"Это действительно важно, потому что Украина, как вы знаете, действительно сильна, она сопротивляется, но ее гражданская инфраструктура и гражданское население подвергаются ударам от ракет и т.д.", - добавил Рютте.

При этом, как он отметил, общая картина сейчас такова, что Канада, европейские союзники и партнеры "активизируют расходы в миллиардах на оборону, наращивают оборонно-промышленную базу, поддерживая прочность Украины".

Достаточно ли давление оказывается на Россию

Отдельно у Рютте спросили, разочарован ли он недостаточным давлением, которое администрация президента США Дональда Трампа оказывает на Россию.

"Конечно, вы можете задать мне любой вопрос, но я считаю, что утверждение в вопросе несправедливо. США оказывают на Россию всевозможное давление, как это делают европейцы, через пакеты санкций", - отметил Рютте.

В этой связи генеральный секретарь Альянса предложил обратить внимание на то, что происходит с российскими компаниями "Лукойл" и "Роснефть" после введения американских санкций.

"США до сих пор доставляют Украине важные средства противовоздушной обороны и все смертоносное оружие через программу Pearl, и за это платят Канада, европейские союзники и партнеры", - сказал Рютте.

Также генеральный секретарь НАТО отметил, что США возглавляют дипломатические усилия по поиску мира.

"Есть единственная страна, самая мощная страна на планете Земля, Соединенные Штаты, которые могут это делать благодаря лидерству президента Трампа", - убежден Рютте.

Он добавил, что усилия Трампа позволили вывести ситуацию из тупика в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, и был начат мирный процесс.

ПВО Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, в последнее время президент Украины Владимир Зеленский заявлял о неудовлетворительной работе сил ПВО при отражении российских массированных атак ударными дронами и ракетами.

В январе Зеленский сообщил, что недостаток финансирования привел к дефициту ракет ПВО, и россиянам удалось поразить энергетику столицы Украины

