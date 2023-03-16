Польша передаст Украине первые истребители в ближайшие дни. Как заявил польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Павлом, сначала Киев получит четыре МиГ-29.
"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - передает слова Дуды ресурс rp.pl.
Польский президент заявил, что такое решение было принято на уровне государственных органов власти.
"Можно с уверенностью сказать, что мы буквально в этот момент отправляем эти МиГ в Украину. У нас на сегодня еще есть десяток таких МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 1990-х годов", - отметил польский президент.
По словам Дуды, у этих МиГов сейчас завершаются последние годы их эксплуатации.
Остальные самолеты Польша передаст Киеву в течение года. Всего Варшава планирует поставить в Украину 10 истребителей МиГ-29.
Согласно информации Анджея Дуды. Эти самолеты будут заменены другими истребителями - FA-50 из Южной Кореи. Их первые поставки ожидаются до конца 2023-го года. Позже Варшава также получит и эскадрильи самолетов F-35.
Западные партнеры помогают Украине с истребителями: что известно
Польша стала первой страной, пообещавшей поставить самолеты Киеву. Потом к Варшаве присоединилась и Словакия: министр обороны Ярослав Надь заявил, что Братислава должна передать МиГ-29 Украине.
В Финляндии также допустили поставка истребителей украинским силам обороны. Однако финны заявляют, что такие переговоры пока на очень ранней стадии.
В Конгрессе США заявили, что Украине может получить истребители в решающий момент. Однако Байден перед тем сообщал, что Киев пока не нуждается в самолетах.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине получит два-три типа истребителей. По его словам сейчас многие страны отказываются помогать Киеву с самолетами, однако напомнил, что похожая риторика раньше была и на счет танков.