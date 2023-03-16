Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что это один из методов возродить Российскую империю.

В Польше ликвидировали шпионскую сеть, действовавшей в интересах Российской Федерации. Как заявил министр национальной обороны и вице-премьер страны Мариуш Блащак в эфире "Польского радио", это сделали офицеры Агенства внутренней безопасности.

В том числе шпионы представляли угрозу для критической инфраструктуры Польши. Вице-премьер утвердительно ответил на вопрос об опасности от агентов.

"Конечно, это была шпионская группа, они собирали информацию в пользу тех, кто напал на Украину, совершал военные преступления, угроза была реальной", - сказал Блащак.

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Он уверен, что агенты РФ умышленно действуют во вред Польше. В частности эта гибридная атака была с территории Беларуси с определенной целью.

"Если мы имеем дело со шпионской сетью, то, конечно, эти люди собирают информацию для какой - то конкретной цели", - заверил вице-премьер.

Глава Минобороны добавил, что целью таких действий России является возрождение своей империи, которая всегда угрожала Варшаве.

"Нет никаких сомнений, что мы живем во время, когда Россия решила воссоздать свою империю. Она всегда была угрозой для Польши, независимо от того, была ли она белой, красной или теперь путинской", - подчеркнул Блащак.

Агентство внутренней безопасности разоблачило абсолютно всю шпионскую сеть. Агенты РФ работали на Москву с целью подготовки к диверсионной деятельности на территории Польши.

Шпионы РФ в Европе: что известно

Офицеру итальянских военно-морских сил вынесли приговор за шпионаж в пользу России. Он передавал РФ секретную информацию в обмен на вознаграждение.

В Германии арестовали двух российских шпионов, которые пытались узнать о местах расположения украинской ПВО.

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