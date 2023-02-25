По его словам, США сейчас предоставляют ВСУ другое важное вооружение.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.

В интервью телеканалу ABC News он сказал, что сейчас Штаты присылают ВСУ танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны.

"Мы присылаем то, что наши опытные военные считают нужным сейчас. Нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона, HIMARS", - сказал он.

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По мнению американского лидера, США передают Украине то, что нужно, чтобы обеспечить возможность успехов весной, летом и в начале осени. Журналист спросил, означает ли это, что отправки боевой авиации никогда не будет. Байден ответил, что пока невозможно узнать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем.

"Сейчас, по мнению наших военных, нет достаточных оснований для того, чтобы предоставлять F16", - пояснил свою позицию президент.

Истребители для Украины - что говорят в мире

Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением". Он пояснил, что передача F-16 ослабит ВВС Польши.

Передавать свои истребители уже отказались Швеция и Бельгия.

В Воздушных силах подсчитали, что для замены всего парка советских самолетов на американские истребители F-16, Украине нужно создать из них не менее пяти воздушных бригад.

10 февраля стало известно, что Украина подала официальный запрос Нидерландам о поставках истребителей F-16. Правительство страны сейчас обсуждает такую возможность.

В то же время в Британии считают, что страны Североатлантического альянса могли бы передать Украине свои самолеты для борьбы с российскими оккупантами. Речь идет либо о технике Военно-Воздушных сил, либо МиГ-29.

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