Премьер Финляндии Санна Марин допустила начало переговоров по передаче Украине старых истребителей, пишет Yle.
По ее словам, Финляндия находится в интересном положении, поскольку приняла решение о приобретении новых истребителей.
"Да, я думаю, мы можем обсудить и "Хорнеты", можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется, - сказала Марин.
Марин подчеркнула, что обсуждение вопроса об истребителях находится на очень ранней стадии и необходимо широкое международное сотрудничество.
Согласно открытым данным, у Финляндии 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей, есть также более старые тренировочные модели британских Hawk.
Финляндия заказала у США 64 истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.
Истребители для Украины – что известно
Передача Украине новых западных истребителей не разблокирована. Запад вместе со США считает, что этот вид вооружения пока не может удовлетворить нужды ВСУ, вместе с тем сосредотачиваясь на производстве и поставках большего количества боеприпасов и тяжелой техники.
Однако в Британии подчеркнули, что истребители могут быть поставлены Украине в "долгострочной перспективе", с чем связано начало тренировок и тестирований украинских пилотов на натовских самолетах.
Страны Запада также допускают передачу Украине из своих запасов советских и модернизированных МиГ-29. Например, "за" такие поставки уже высказалась Польша.