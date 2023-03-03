Министр обороны напомнил, что танки недавно тоже не хотели давать, а сейчас они уже в Украине.

Украина точно получит от западных партнеров современные истребители. Их будет несколько типов, один из которых станет основным для ВСУ. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild.

Так, комментируя категорический отказ немецкого правительства поставлять самолеты, министр напомнил, что еще недавно Германия точно так же не хотела передавать танки.

"Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", – заявил он.

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По словам Резникова, Украина получит истребители двух или трех типов, но только один станет основным.

"Это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", – пояснил министр.

Вопрос поставки истребителей в Украину

В настоящее время президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц исключают возможность передачи Украине западных истребителей. По их словам, на данном этапе важнее обеспечить поставки наземных вооружений.

В то же время американский Конгресс продолжает давить на Белый дом в вопросе передачи самолетов. Там считают, что в решающий момент Украина получит истребители.

Гораздо более гибкой является позиция Франции, имеющей свои собственные самолеты, поставку которых не нужно ни с кем согласовывать. Французские власти допускают передачу истребителей Украине, но пока такое решение не принято.

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