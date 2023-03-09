Ярослав Надь отметил, что в Украине умирают люди, а Братислава может помочь их спасти.

Власти Словакии готовы передать истребители МиГ-29 вместе с Польшей. В Варшаве подтвердили такое решение.

"Думаю, пора принимать решение", - заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в Facebook.

Чиновник отметил, что его польский коллега Мариуш Блащак в Стокгольме заверил, что Варшава согласна на совместную передачу МиГ-29 Украине.

Видео дня

"Подтверждаю, что Польша официально согласна с тем, что мы вместе отправим МиГи в Украину", - отметил словацкий министр.

Кроме того, Надь подчеркнул, что в Украине умирают люди, а Словакия может помочь, поэтому политиканство неуместно, потому что это бесчеловечно и безответственно.

Истребители для Украины - что известно

Официальный Киев просил западных союзников передать истребители, чтобы защитить небо над Украиной. В начале полномасштабного вторжения РФ Запад не стал рассматривать этот вопрос. Спустя год этот вопрос снова встал на поветске дня.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные получат два-три типа истребителей.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава готова предоставить Киеву истребители и это можно будет сделать в рамках международной коалиции.

Вас также могут заинтересовать новости: