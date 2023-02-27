Кроме того, речь идет о ракетах большой дальности.

Конгресс продолжит давить на администрацию президента Джо Байдена по поводу передачи истребителей F-16 Украине.

Об этом в интервью ABC News заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, который поддерживает передачу Украине всего необходимого вооружения.

Он надеется, что Республиканская и Демократическая партии смогут повлиять на Белый дом, чтобы тот согласился передать Украине ракеты большой дальности и F-16 в ожидании наступления оккупантов. По мнению Маккола, это вооружение может появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент конфликта.

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"Когда мы даем им то, что они действительно могут использовать и о чем просить, они выигрывают. Когда мы медленно идем и замедляем это дело, оно затягивается, а это именно то, чего хочет Путин", — пояснил он.

Маккол также прокомментировал, как на законодательном уровне можно заставить Байдена передать это вооружение. По его словам, в законопроектах об ассигнованиях (максимальных объемах выделяемых бюджетных средств) будут прописаны приоритеты систем вооружений.

Передача истребителей F-16 от США

На днях президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" истребители F-16, Как он объяснил, США передают Киеву то, что нужно. Сейчас это танки, артиллерию и средства противовоздушной обороны.

22 февраля Маккол сказал, что власти в Вашингтоне склоняются к отправке Киеву ракет большей дальности ATACMS истребителей F-16, о которых просят украинские власти. По его словам, Совет нацбезопасности и администрация Байдена пока не пришли к общей точке зрения о том, "какое оружие и на сколько быстро" нужно поставить Украине.

Несколько ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский составит список оружия и предметов первой необходимости, в которых нуждается Киев, и передаст его на рассмотрение группе депутатов Палаты представителей США от Республиканской партии, посетившей Украину на прошлой неделе.

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