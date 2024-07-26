Решение принято для уменьшения нагрузки на энергосистему.

С 27 июля графики отключений электроэнергии для Киева сдвинутся на один час вперед. Это делается для равномерной нагрузки на энергосистему.

"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", - сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе "Укрэнерго", чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. В ДТЭК отметили, что обновленные графики будут доступны с 00:00 27 июля в чат-боте и на сайте компании.

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Ситуация в энергосистеме Украины

Украинцев неоднократно предупреждали, что следующая зима не будет простой, поскольку российские захватчики уничтожают энергетическую инфраструктуру Украины.

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, речь не идет о каких-то "апокалиптических картинах". По его словам, отключения будут продолжаться максимум до 12 часов в сутки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко каще, что для успешного прохождения этого периода необходимо усилить противовоздушную оборону страны.

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