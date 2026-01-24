Армия США применила сверхсекретный 'Дискомбобулятор' для похищения Мадуро, - Трамп

Благодаря этому оружию американцы на некоторое время вывели из строя самые передовые системы венесуэльской армии.

Во время молниеносной операции по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро США применили секретное оружие под названием "Дискомбобулятор" (Discombobulator), чтобы вывести из строя венесуэльские системы ПВО. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, он бы с удовольствием рассказал, что это за оружие, но ему "не разрешено об этом говорить".

"Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и они так и не запустили ни одной. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нам", – заявил американский лидер.

Как отмечает New York Post, Трамп заговорил о "Дискомбобуляторе" в ответ на вопрос о слухах, будто администрация Байдена приобрела импульсное энергетическое оружие, которое, вероятно, является аналогом того, что вызвало так называемый "Гаванский синдром" (комплекс симптомов – головная боль, головокружение, тошнота, когнитивные нарушения и т.д. - неизвестного происхождения, зафиксированный у дипломатов и сотрудников спецслужб США во время работы на Кубе и в других странах).

Справка УНИАН. Discombobulator – очевидно, является шутливым псевдонаучным термином, образованным от американского сленгового глагола discombobulate (примерно означает "полностью сбить с толку, привести в полный беспорядок, вывести из строя, запутать до отключения"), который появился в США еще в 1820-1830-е годы как шутливый термин псевдолатинского происхождения. То есть термин Discombobulator можно перевести примерно как "вырубатель всей техники".

Секретное оружие во время операции в Каракасе

Как писал УНИАН, ранее в Сети появилась информация о том, что во время похищения Николаса Мадуро американские спецназовцы применили против венесуэльских солдат нелетальное акустическое оружие.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторые блевали кровью. Мы падали на землю, не в состоянии двигаться. Мы даже не могли встать после того звукового оружия – или что это было", – рассказывал венесуэльский военный.

Также он подтвердил, что в определенный момент все их радары самопроизвольно выключились перед атакой американцев.

