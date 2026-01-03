Вытащили прямо из спальни: Трамп показал фото пленного Мадуро

По данным журналистов, диктатора "сдал" кто-то из его окружения.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро вместе с женой сейчас находятся на борту американского авианосца "Иводзима", который направляется в Нью-Йорк. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Прилетели вертолеты, и они полетели на вертолете. Это был хороший полет - я уверен, что им понравилось", - сказал Трамп, объясняя, как Мадуро оказался на авианосце.

Также президент США опубликовал в своей соцсети фото Мадуро на борту корабля.

По словам Трампа, США тщательно готовились к операции по захвату Мадуро, вплоть до строительства точной копии его дома. Операцию изначально планировали провести на несколько дней раньше, но перенесли из-за погоды.

Как пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, ЦРУ имело своего агента в венесуэльском правительстве и через него отслеживало место пребывания Николаса Мадуро с точностью до минут. Кроме того, диктатора отслеживали с помощью целой эскадрильи стелс-дронов, которые постоянно мониторили ситуацию в Венесуэле.

По данным источников CNN, Мадуро и его жену вытащили прямо из их спальни посреди ночи, когда они спали. По словам неназванного американского чиновника, рейд, совершенный элитным подразделением "Дельта" армии США, обошелся без жертв среди американцев.

По данным ABC News, Мадуро сначала доставят на военную базу США в Гуантанамо на Кубе, где его посадят на самолет ФБР до Нью-Йорка.

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут активно участвовать в дальнейших изменениях в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что Вашингтон не может допустить прихода к власти другой подобной фигуры.

Также Трамп рассказал операцию по захвату Мадуро, похвалив действия американского спецназа. По словам Трампа, военные были готовы ко "второй волне" операции, однако из-за эффективности и мощности первой фазы в ней не возникло необходимости.

