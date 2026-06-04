Экспорт не спасет: Чмут предсказал сокращение оборонной промышленности после войны

Он отмечает, что экспорт оружия не сможет исправить сложившуюся ситуацию.

После завершения войны России против Украины спрос на военную продукцию уменьшится, что приведет к "схлопыванию" оборонно-промышленного комплекса. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал Тарас Чмут, глава фонда "Вернись живым", отвечая на вопрос о том, "просядет" ли оборонный рынок после завершения войны.

"Очевидно. Не нужно будет каждый день тысячи всего - и, соответственно, не будет столько заказов, не будет столько производства. ОПК схлопнется", - сказал Чмут.

Кроме того, по его мнению, экспорт оружия не сможет выровнять эту ситуацию.

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"Чтобы экспорт компенсировал - где-то должна быть такая война, как у нас", - объяснил глава фонда.

Чмут привел пример, что во время войны ежедневно расходуется очень много FPV-дронов, например, 5 тысяч. Поэтому, если завтра наступит мир, то создается стратегический резерв и накапливаются определенные запасы, но уже не нужно ежегодно обеспечивать по 10 миллионов FPV для себя.

"Они не расходуются. То же самое с разведчиками, deepstrike и так далее", - добавил глава "Вернись живым".

Миллиарды на вооружение

Как сообщал УНИАН, в конце мая премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство направляет на закупку и производство вооружения дополнительные 10,8 миллиарда гривен.

Из этой суммы 9 млрд грн будет направлено на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники. А еще около 2 млрд грн предусмотрено на развитие украинского ОПК - масштабирование производства и оперативное внедрение технологий, полученных с поля боя.

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