Украина направляет дополнительные миллиарды на вооружение: сколько уйдет на закупку нового оружия

Средства были накоплены за счет налога на доходы физических лиц, а также лицензионных платежей от игорного бизнеса и лотерей.

Украина направляет дополнительные миллиарды на закупку и производство оружия. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Дополнительные 10,8 млрд грн правительство направляет на закупку и производство вооружения. Средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны", – написала премьер.

По ее словам, из этой суммы 9 млрд гривень будет направлено непосредственно на закупку нового вооружения, а также на ремонт и модернизацию техники. Еще около 2 млрд гривень предусмотрено на развитие украинского ОПК – масштабирование производства и оперативное внедрение технологий, полученных непосредственно с поля боя.

"Эти средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей", – пояснила Свириденко.

Премьер-министр считает, что военные и отечественная оборонка совместно осуществляют технологическую революцию, которую признают как союзники, так и Российская Федерация.

На сегодняшний день Украина все еще очень зависит от западного оружия, особенно в вопросах противовоздушной обороны. В то же время за годы войны отечественный оборонно-промышленный комплекс сделал значительный шаг вперед в создании новых систем.

Недавно президент Владимир Зеленский продемонстрировал 56 образцов украинского оружия, которые были разработаны и появились во время войны против России. Среди них – 31 дрон различных типов (дальнобойные дроны, FPV, бомбардировщики, разведывательные, ударные камикадзе и перехватчики). Также представлены семь ракет, четыре средства радиоэлектронной борьбы, шесть наземных роботизированных комплексов, одна ПВО-турель, три беспилотных морских комплекса и четыре специализированных бронеавтомобиля.

Среди главных новинок – дальнобойная крылатая ракета наземного базирования "Фламинго", серийное производство которой началось в 2025 году. Она способна поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров и нести боевую часть массой более одной тонны.

Кроме того, к боевому применению готова первая украинская управляемая авиационная бомба (УАБ). Разработка боеприпаса длилась 17 месяцев. Боевая часть бомбы составляет 250 кг.

