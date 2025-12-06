Дроны сами захватывают цель и могут атаковать ее даже при отсутствии связи с оператором на финальной стадии полета.

Применение дронов-камикадзе, оснащённых системами "искусственного интеллекта" для выявления целей, становится все большей обыденностью в Силах обороны Украины. Об этом пишет BILD, анализируя видео, опубликованное 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов".

В нарезке ударов, которые были сняты в районе Добропоолья под Покровском, виден интерфейс дронов с системой автоматического обнаружения и выделения целей. Так, потенциальные цели обводятся зелёной рамкой, предварительные цели - фиолетовой. На видео также видно, как оператор курсором одобряет цели для атаки, после чего они берутся в красную рамку.

BILD обращает внимание на то, что система способна идентифицировать и отслеживать сразу несколько целей. При этом оператор может указывать приориитетные цели, что снижает нагрузку на него, но не лишает контроля над ситуацией.

По словам директора аналитического центра European Resilience Initiative Center в Берлине Сергея Сумленного, на данном этапе полностью автоматические ударные миссии не выполняются, "потому что фронт слишком хаотичен" и есть большой риск случайного удара по технике украинских же подразделений.

В BILD уверждают, что получили подтверждение подлинности кадров от украинского инсайдера из сферы применения дронов. Он заверил, что на видео "настоящий ИИ, если вообще можно так его назвать". Однако уточнил, что для такой интеллектуальной визуализации целей профессионалы предпочитают использовать термин "advanced computer vision" - "продвинутое компьютерное зрение".

Как писал УНИАН, украинские F-16, похоже, получили возможность сбивать российские дроны типа "Шахед" с помощью недорогих управляемых ракет, созданных на базе Hydra-70. В сети появились снимки истребитлей, на которых видны соответствующие пусковые блоки.

По словам экспертов, в сочетании с блоком APKWS II ракеты Hydra-70 превращаются в высокоточное, но одновременно дешевое оружие — примерно по 30 тысяч долларов за единицу, что позволяет экономить значительно более дорогие ракеты AIM-9 и AIM-120.

