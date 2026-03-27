Выстрелил – и забыл: эксперт расскрыл прогресс Украины в совершенствовании перехватчиков с ИИ

По словам Боровика, Украина движется к полностью автоматизированным технологиям.

Технология дистанционного управления в Украине будет применяться не только к дронам-перехватчикам. Такое мнение в эфире канала "Киев 24" высказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

Отвечая на вопрос о дистанционном управлении дронами-перехватчиками, он отметил, что ранее такие технологии отрабатывались на других типах беспилотников.

"Сейчас это масштабируется на другие типы дронов. Я думаю, что масштабироваться будет не только на перехватчики", – отметил эксперт.

По его мнению, особенно интересно это будет тогда, когда будет реально масштабирована система "выстрелил и забыл".

"То есть тогда, когда уже не нужно будет управлять пилотом. А тогда, когда нужно фактически нажать кнопку "старт", и согласно показателям, которые дают радары, будет доводиться в то место, где летит дрон. И уже искусственный интеллект на самом борту будет подхватывать картинку летящего дрона и обезвреживать уже без рук пилота", – пояснил Боровик.

По его словам, Украина движется к уже полностью автоматизированным технологиям. Такие технологии, говорит эксперт, уже некоторое время используются, а теперь их нужно лишь масштабировать.

Первый в мире дистанционный сбитый "Шахед"

Как сообщал УНИАН, ранее военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копитько заявил, что 190-й учебный центр Сил беспилотных систем первым в мире реализовал дистанционный сбивание "Шахедов" на базе комплекса Litavr от F-Drones. Он подчеркнул, что теперь украинские военнослужащие могут запускать дроны-перехватчики из безопасных мест.

Кроме того, советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что дистанционный сбивание "Шахеда" меняет подход к построению противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: