'Убийца хищников': США не случайно потопили иранский корабль торпедой, – Forbes

Удар торпедой с подводной лодки стал демонстрацией силы США и сигналом Ирану о готовности к жестким мерам.

4 марта американская атомная подводная лодка USS Charlotte потопила иранский военный корабль IRIS Dena у побережья Шри-Ланки, применив торпеду Mark 48 MOD 7. Хотя современные войны все больше зависят от беспилотников, выбор подводной лодки и торпеды имел глубокое стратегическое значение, пишет Forbes.

Торпеда как грозное оружие

Mark 48 MOD 7 – новейшая версия проверенной торпеды, оснащенная проводным управлением и самонаведением по акустическим сигналам. Она не просто попадает в корабль, а создает подводный "воздушный пузырь", который разрушает корабль изнутри, подобно перелому позвоночника, и быстро его топит. Боеголовка весом более 300 кг усиливает силу взрыва через воду, делая торпеду смертельной даже для надводных и подводных судов.

Использование подводной лодки для удара – это не случайность.

"Подводная лодка – это настоящий убийца хищников", – пояснил военно-морской эксперт доктор Стивен Уиллс.

Такие удары преследуют цель не только уничтожения цели, но и демонстрации военной силы. По словам Уиллса, сигнал посылается Ирану и, возможно, Китаю: США готовы применять серьезную силу, если это понадобится.

Хотя беспилотные системы меняют способ ведения войн, торпеда Mark 48 доказывает, что проверенные временем методы не утратят актуальности. Ее точность, разрушительная сила и психологический эффект делают торпеду важным инструментом в арсенале ВМС США.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в начале марта у берегов Шри-Ланки затонуло иранское судно после атаки подводной лодки. По меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, еще 78 получили ранения. Судно затонуло. Кто именно совершил атаку – пока неизвестно.

