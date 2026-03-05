Канадская подводная лодка тихо 'потопила' авианосец США: как это произошло

Учения НАТО 1981 года показали, что даже самые мощные авианосцы США могут быть уязвимы перед малозаметными дизельными подводными лодками.

Более 40 лет назад во время учений НАТО Ocean Venture канадская дизельная подводная лодка класса Oberon сумела незаметно прорвать оборону авианосной группы США и имитировать успешную торпедную атаку на USS Dwight D. Eisenhower. Результат был засчитан как условное "потопление" одного из самых мощных кораблей американского флота, пишет Focus.

Инцидент 1981 года стал серьезным сигналом для ВМС США: даже авианосцы с многоуровневой системой защиты могут оставаться уязвимыми перед "молчаливыми охотниками". Подводная лодка работала почти бесшумно, переходя под водой с дизельного двигателя на аккумуляторное питание. Это позволило экипажу максимально снизить акустическую заметность и использовать пробелы в оборонном периметре авианосной группы.

Учения проходили в рамках масштабных маневров НАТО Exercise Ocean Venture и были подробно проанализированы военными экспертами. По данным профильного издания National Security Journal, событие продемонстрировало, что дизель-электрические субмарины могут представлять серьезную угрозу даже для самых современных флотов.

С тех пор технологии существенно продвинулись вперед, однако вызов сохраняется. Современные подводные лодки с воздушно-независимой энергетической установкой (AIP) способны оставаться под водой более недели без всплытия, что затрудняет их обнаружение. Именно такие системы все активнее используют различные флоты мира.

Стоимость авианосца класса Nimitz, к которому принадлежит Eisenhower, исчисляется миллиардами долларов, тогда как дизельная подводная лодка стоит в разы дешевле. Такая асимметрия затрат усиливает стратегическое значение подводных сил.

В период с 1972 по 2005 год во время различных учений по меньшей мере восемь раз союзные дизельные субмарины – в частности канадские, нидерландские и австралийские – условно "топили" американские авианосцы.

Эпизод 1981 года стал толчком к переосмыслению подходов к противолодочной обороне в ВМС США. С тех пор флот активно инвестирует в совершенствование гидролокационных систем, беспилотных подводных аппаратов и тактическую подготовку экипажей.

