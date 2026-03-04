Неизвестная подводная лодка атаковала иранское судно: более 100 человек пропали без вести

Судно подало сигнал бедствия у Галле, спасатели подняли десятки раненых, однако данные о количестве пропавших без вести разнятся.

У берегов Шри-Ланки затонуло иранское судно после атаки подводной лодки. По меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в военно-морских силах и министерстве обороны страны.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, еще 78 получили ранения. Судно затонуло. Кто именно совершил атаку – пока неизвестно.

В то же время представитель ВМС Шри-Ланки опроверг информацию о 101 пропавшем человеке, заявив, что 32 пострадавших были спасены и находятся на лечении в больнице.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Vijitha Herath сообщил в парламенте, что военно-морские силы получили сигнал бедствия и начали спасательную операцию в 6:00 утра по местному времени.

По словам одного из источников в ВМС, 79 человек были спасены и доставлены в больницу, один из них находился в тяжелом состоянии и впоследствии скончался. Еще 101 человек считается пропавшим без вести.

Местные СМИ отмечают, что сигнал бедствия поступил вблизи города Галле на юге страны. Все раненые были госпитализированы в городскую больницу. Спасательная операция продолжается.

Иранский флот под атакой

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты заявили об уничтожении17 иранских кораблей и одной подводной лодки с начала операции "Эпическая ярость". Также американские военные нанесли удары почти по двум тысячам целей.

В рамках операции активно применяются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.

