Опасный сигнал: Китай вывел в море уникальный боевой контейнеровоз с кучей оружия

Демонстрация фотографии арсенального корабля может быть сознательным сигналом, прежде всего для американцев.

Китайский контейнеровоз ZHONG DA 79 вышел в море на испытания с установленным комплектом разнообразного вооружения. На это обратили внимание специалисты канала Центра анализа стратегий и технологий.

Выходу корабля в море предшествовали испытания различных образцов контейнеризованного вооружения на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding в Шанхае.

Как можно видеть, на корабле длиной 97 м установлено 15 контейнеров с четырьмя вертикальными пусковыми установками ракет в каждом (то есть в общей сложности 60 пусковых установок). Их замаскировали под стандартные морские контейнеры.

Видео дня

Корабль имеет два 30-мм 11-ствольных зенитных артиллерийских комплекса типа 1130, четыре пусковые установки выстреливаемых помех и ложных целей типа 726-4, радиолокационную станцию типа 366 (под обтекателем), а также РЛС нового неустановленного типа общего обнаружения.

Таким образом, китайцы реализовали концепцию арсенального корабля, переоборудовав коммерческий контейнеровоз в мощную ракетную платформу. Предполагается, что корабль может действовать как автономно, так и в составе корабельных группировок.

Ранее специалисты портала "Милитарный" установили, что ZHONG DA 79 длительное время не выполнял регулярных внутренних рейсов.

С апреля по август 2025 года судно находилось на дооборудовании на верфи в Лунхае, а с августа ZHONG DA 79 был пришвартован в Шанхае, где, вероятно, китайские инженеры проводили финальный этап превращения судна в боевой корабль.

По мнению специалистов, демонстрация фотографии арсенального корабля может быть сознательным сигналом, прежде всего для американцев. Пекин демонстрирует, что может быстро нарастить морские ударные возможности. Это особенно актуально с учетом возможной военной операции, направленной против Тайваня.

Китайский флот - главное

В прошлом году Китай официально ввел в эксплуатацию корабль "Фуцзянь", который стал третьим и самым мощным авианосцем военно-морских сил Китая. Сообщалось, что он полностью построен и спроектирован в КНР.

Корабль получил электромагнитные катапульты нового поколения для запуска летательных аппаратов. С него уже запускали истребители J-15 и J-35, а также авиационный комплекс радиообнаружения и наведения KJ-600.

Быстро эволюционируют не только китайские надводные силы. Ранее западные специалисты пришли к выводу, что китайские подводные лодки, которые еще несколько десятилетий назад считались шумными, устаревшими и легко уязвимыми, становятся более тихими и смертоносными.

Вас также могут заинтересовать новости: