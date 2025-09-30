Украине нужны сотни ракет "Томагавк", но даже незначительное их применение уже будет иметь значительное влияние на РФ.

На сегодняшний день наземные пусковые установки для ракет Tomahawk есть только у США и Великобритании. Однако они скоро могут появиться у Филиппин и Германии.

Об этом рассказал генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годы), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире марафона единых новостей.

"Наземных пусковых установок у нас нет. Пока по миру они есть у американцев и британцев для применения Tomahawk. Передаются эти пусковые установки Typhon ("Тайфун") Филиппинам. Немцы сделали запросы на следующий год. И ряд других стран. Сейчас их запросы изучаются. А вероятность того, что на 2026 год они будут переданы немцам - очень большая", - прокомментировал он.

"Примеры есть, возможности тоже есть", - продолжил Романенко, говоря о перспективах для Украины.

Он считает, что учитывая нынешнюю ситуацию, было бы хорошо, чтобы США вышли на конкретное решение по оружию для Украины. Они предоставили нам больше ATACMS на 300 км, а уже потом окончательно определились с тем, что передавать.

"Трамп спрашивал у Зеленского, когда же Украина будет бить по объектам, возможно, в Москве и не только. Но это вопрос риторический, пока нет инструментария, который есть у американцев. Поэтому есть сейчас серьезная работа по этому поводу", - отметил Романенко.

На вопрос сколько ракет Tomahawk нужно Украине, он ответил, что "сотни".

"Но судя по тому, как американцы нам давали какое-то серьезное оружие, это были десятки. Но было бы хорошо, чтобы начали по крайней мере с чего-то. Это очень важно, потому что, даже с учетом того, что начало будет тоже управляемое по количеству, но это все же будет давление на россиян. И это надо делать как можно скорее", - отметил Романенко.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский во время общения с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН попросил для Украины дальнобойные ракеты Tomahawk.

Позже вопрос передачи ракет Tomahawk Украине прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже этого вооружения Украине.

По информации экспертов, американские ракеты Tomahawk можно запускать не только с кораблей, но и с наземных пусковых установок.

Как пояснил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, Tomahawk - это морская ракета корабельного базирования, в том числе предназначенная для подводных лодок. Но сейчас ее возможно запускать также с наземных пусковых установок - США создали мобильные наземные стартовые комплексы Typhon.

