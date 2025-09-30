Эксперт говорит о новых возможностях для запуска ракет Tomahawk в Украине

Эффективность использования таких ракет будет зависеть от их количества.

Дальнобойные американские ракеты Tomahawk можно запускать не только с кораблей, но и с наземных пусковых установок. Об этом в эфире телемарафона сказал Олег Катков - военный эксперт, главный редактор Defense Express.

Он отметил, что возможное предоставление США таких ракет едва ли станет поворотным моментом в войне с Россией, потому что преимущество в вооружении реализуется не благодаря его ключевым характеристикам, а массовостью использования.

"Это крылатая ракета 80-х годов - не новая, не стелс-ракета. Однако, она не плохая. Более того, это единственная дальнобойная крылатая ракета, которая есть в США. Она имеет дальность 1600 километров, и может нести около 400 кг боевой части. И это самое дальнобойное конвенционное оружие, которое есть в распоряжении США", - подчеркнул Катков.

Он отметил, что ранее демонстрировали только запуски этой ракеты с кораблей. Отметил, что Tomahawk - это морская ракета корабельного базирования. Также она предназначена для подводных лодок.

"В свое время она разрабатывалась, как миниатюрная крылатая ракета, потому что у нее диаметр под торпедный аппарат - 533 мм", - подчеркнул эксперт.

А сейчас, по его словам, ее можно запускать также с наземных пусковых установок - США создали мобильные наземные стартовые комплексы "Typhon" (Тайфун). Они разместили на шасси грузовика пусковые установки, которые обычно устанавливаются на кораблях.

"Морская пехота США использовала еще один вариант запуска. Они заказали очень специфическую пусковую установку на дроне, который установлен на наземном роботизированном шасси. Но они от нее отказываются, потому что оказалось, что его проходимость очень мала. И это отличная новость, на самом деле, потому что получается, что в США есть до 8, а может даже чуть больше свободных пусковых. Дрон морпехи заберут, но система запуска плюс все агрегаты для подготовки ракеты для пуска могут быть установлены на любое другое шасси. С точки зрения вероятности это еще один плюсик относительно того, что Украина все-таки сможет усилиться ракетами Tomahawk, если США примут решение относительно их продажи", - отметил Катков.

По его словам, в случае гипотетической поставки Tomahawk в Украину будет задействован тайный и быстрый механизм ее приобретения - речь идет о PURL, то есть о системе, которая позволяет партнерам финансировать закупку американского вооружения для Украины.

Возможность передачи Украине ракет Tomahawk - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным британской газеты The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН попросил для Украины ракеты Tomahawk.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сначала сказал о возможности предоставления США Украине таких ракет, но потом дистанцировался от своих предыдущих комментариев о планах США.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Келлог подчеркнул, что говорил только о публичных заявлениях и не имеет внутренней информации о процессе принятия решения или о его итогах.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс комментировал вопрос передачи ракет Tomahawk Украине. По его словам, Трамп еще не принял окончательного решения о продаже этого типа вооружения Украине.

