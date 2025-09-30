Кит Келлог объяснил, что имел в виду, когда говорил об этом процессе.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог дистанцировался от своих предыдущих комментариев о планах США в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить крылатые ракеты дальнего действия Tomahawk для ударов по территории России.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Келлог подчеркнул, что говорил лишь о публичных заявлениях и не располагает внутренней информацией о процессе принятия решения или о его итогах, пишет The Guardian.

Тем не менее, он отметил значимость ракет Tomahawk, назвав их "очень совершенной ракетной системой", и заявил, что если их использование будет разрешено, это "изменит динамику любого военного конфликта", добавив ещё один уровень "неопределённости" благодаря их возможностям.

Кроме того, Келлог также заявил, что сейчас США сфокусированы на том, чтобы остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времён Второй мировой.

"Это война промышленной мощи с сотнями — не одной или двух тысяч, а сотнями, во множественном числе, тысяч — погибших. В Афганистане русские вышли после потерь в 18 000; мы ушли из Вьетнама после потерь в 65 000. Сейчас речь идёт о числе погибших и раненых с обеих сторон, которое превысило миллион. Поэтому, я думаю, эту войну нужно как-то завершить", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже комментировал вопрос передачи ракет Tomahawk Украине. По его словам, Трамп еще не принял окончательного решения относительно продажи этого типа вооружения Украине.

Кроме того, недавно экс-министр обороны США рассказал о том, какую роль должно занять НАТО для победы Украины. Бывший глава Пентагона отметил: "Я думаю, нам нужно делать больше из того, что мы делаем".

