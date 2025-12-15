По словам аналитиков, на подводной лодке должны быть повреждены винты, вал, рулевые механизмы подводной лодки и ряд других узлов и агрегатов.

СБУ совместно с ВМС ВСУ провели успешную атаку подводным дроном Sub Sea Baby по российской субмарине - это не только исторический прецедент, но и очередной этап в ослаблении возможностей РФ в Черном море, где сейчас остается две подводные лодки с "Калибрами". Об этом заявили аналитики военного портала Defense Express.

Они отмечают, что подводный дрон поразил и фактически вывел из строя подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" в бухте Новороссийска. Это первый в мировой истории подтвержденный случай успешной атаки подводного дрона по субмарине - и сразу с критическим результатом.

На обнародованном видео, отмечают аналитики, четко зафиксирован взрыв в районе кормовой части лодки, находившейся под водой. Речь идет о вероятном поражении винтов, рулевых механизмов и других ключевых элементов, без которых субмарина теряет боеспособность.

"За счет этого (взрыва - УНИАН) должны быть повреждены винты, вал, рулевые механизмы подводной лодки и ряд других узлов и агрегатов", - отмечают эксперты.

Говорится, что эта операция в очередной раз продемонстрировала: в СБУ точно знают, куда бить - так же, как и во время ударов по стратегической авиации РФ в рамках операции "Паутина".

За кадром остается еще один важный аспект: как именно украинский дрон смог проникнуть не только в бухту Новороссийска, но и непосредственно на территорию военно-морской базы, преодолев боновые заграждения и, вероятно, противодиверсионные сетки. При этом в России знали о наличии у Украины подводных дронов, однако это не помешало операции.

"Обычно такие объекты защищены и от подводных угроз сетками. А о существовании в Украине подводных дронов в РФ знали", - обращают внимание в Defence Express.

В стратегическом измерении этот удар означает, что РФ потеряла уже половину подводных лодок типа "Варшавянка", которые находились в Черном море на начало полномасштабного вторжения. Ведь по состоянию на 24 февраля 2022 года там базировались четыре такие субмарины: Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Специалисты напоминают, что "Ростов-на-Дону" был поражен дважды. Впервые - в сентябре 2023 года, когда крылатой ракетой впервые в истории удалось поразить подводную лодку. Второй раз - в августе 2024 года, после чего официально сообщалось, что субмарина затонула.

Какая именно из трех других лодок "Варшавянка" стала целью атаки Sub Sea Baby, пока не уточняется. Однако в итоге это означает, что в боеспособном состоянии у РФ в Черном море осталось не более двух таких субмарин. Кроме того, это еще минус один носитель крылатых ракет "Калибр".

Отдельно стоит упомянуть, говорят эксперты, подводную лодку проекта "Палтус" Б-871 "Алроса", которая формально находится в строю. В то же время она не является носителем "Калибров", а возможность ее полноценного применения в войне против Украины остается под сомнением.

Удары по России

Напомним, СБУ вместе с ВМС ВСУ провели уникальную спецоперацию в порту Новороссийск (РФ) - впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка". В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя. Указанная подводная лодка является носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр" - на борту должны быть 4 пусковые установки. По данным украинской спецслужбы, стоимость "Варшавянки" составляет около 400 млн долларов.

