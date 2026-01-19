'Подстреленная' российская субмарина больше месяца ржавеет в порту, - СМИ

Подводная лодка остается недвижимой, несмотря на заверения российского Минобороны, что атака подводного дрона не нанесла ущерба.

Атакованная Украиной российская подводная лодка в порту Новороссийска уже более месяца не может сдвинуться с места, сообщает Радио Свобода.

Доказательством этого, сообщает издание, является спутниковый снимок от 19 января. На нем видно, что субмарина стоит там же, где и в день украинского удара. На фотографии можно также заметить следы ремонта поврежденного взрывом причала.

Также в публикации напоминают, что тогда (в декабре 2025 г.) министерство обороны РФ утверждало, что в результате атаки подводная лодка не пострадала, и показало видео с ней, но на кадры не попала килевая часть, которая была ближе всего к месту детонации морского дрона.

Видео дня

Атаки субмарины проекта "Варшавянка" - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2025 года СБУ совместно с ВМС ВСУ провели успешную атаку подводным дроном Sub Sea Baby по российской субмарине.

Дрон поразил и фактически вывел из строя подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" в бухте Новороссийска. Это был первый в мировой истории подтвержденный случай успешной атаки подводного дрона по субмарине – и сразу с критическим результатом.

На обнародованном видео момента попадания четко зафиксирован взрыв в районе кормовой части лодки, находившейся под водой. Речь идет о вероятном поражении винтов, рулевых механизмов и других ключевых элементов, без которых субмарина теряет боеспособность.

Указанная подводная лодка является носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр" – на борту должны быть 4 пусковые установки. По данным СБУ, стоимость "Варшавянки" составляет около 400 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: