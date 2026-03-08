Корабли-музеи снова важны, когда подводная лодка США 'разнесла' иранское судно, - BI

Несмотря на ржавчину и облупившуюся краску, эти корабли все еще могут многому научить.

Музейные корабли времен Второй мировой вдруг перестали выглядеть лишь историей после того, как американская подводная лодка потопила иранский корабль. Как пишет Business Insider, для Брайана Ауэра, операционного менеджера организации Historic Ships in Baltimore, видео, на котором подводная лодка ВМС США на этой неделе топит иранский военный корабль, выглядело удивительно знакомым.

"Когда я увидел кадры, как торпеда попадает в иранский фрегат, это выглядело почти так же, как на фотографиях подобных атак времен Второй мировой войны", – рассказал он.

Напоминается, что соответствующее видео обнародовало Министерство обороны США. До атаки на этой неделе в Индийском океане последним подтвержденным случаем, когда американская подводная лодка потопила вражеский корабль в бою, был USS Torsk. Эта подводная лодка времен Второй мировой войны в 1945 году уничтожила два японских судна, а впоследствии стала частью музейной экспозиции, которой сейчас занимается Ауэр.

Видео дня

После 1945 года масштабные морские сражения между военными кораблями случались редко. Однако на фоне новой волны морских операций США против Ирана корабли-музеи времен Второй мировой снова приобретают актуальность, отмечается в статье. Они демонстрируют не только то, как когда-то велись морские войны, но и то, как они могут выглядеть сегодня. Из-за этого плавучие музеи вдруг перестают восприниматься только как часть далекой истории.

"Те из нас, кто работает на музейных кораблях, совсем не любят войну", – говорит куратор линкора Battleship New Jersey Райан Шимански.

По его словам, музейщики стремятся показать людям, насколько ужасными были войны. В то же время сам факт того, что США снова участвуют в морских боевых действиях – одних из первых со времен Второй мировой – делает такие музеи частью современной публичной дискуссии.

Речь идет о том, что в США экспонируется около 75 музейных кораблей эпохи Второй мировой войны. Это списанные линкоры, подводные лодки, эсминцы, авианосцы и другие суда, на которые могут подняться посетители и самостоятельно осмотреть их изнутри.

Во время экскурсий, которые часто проводят ветераны ВМС, гостям показывают боевые отсеки: торпедные комнаты, артиллерийские башни и командные центры. Например, Battleship New Jersey позволяет увидеть крылатые ракеты Tomahawk – этот корабль стал первым надводным судном, оснащенным такими ракетами в 1982 году. Эти же ракеты использовались для уничтожения иранских кораблей во время операции Epic Fury.

"Это современные системы. Возможность увидеть ракету Tomahawk и ее пусковые установки в музее – довольно редкая", – отмечает Шимански.

Некоторые музеи даже предлагают ночлег на кораблях: посетители могут поесть в корабельной столовой и переночевать в каютах моряков.

"Обычный человек вряд ли когда-нибудь попадет на боевой корабль, который находится на службе. Поэтому музейный корабль – это лучшая возможность понять, как выглядит служба на военном судне", – объясняет он.

Подводные лодки прошлого удивительно похожи на современные

Хотя некоторые технологии подводных лодок времен Второй мировой уже устарели, многие принципы их работы остались неизменными.

"Мы все работаем в мире, подчиненном законам физики, поэтому некоторые вещи просто не меняются", – объясняет Ауэр.

По его словам, если пройтись по современной подводной лодке класса Ohio, можно увидеть системы и решения, которые используются так же, как и на USS Torsk.

Планировка подводных лодок также изменилась не слишком сильно: там до сих пор есть те же основные помещения – для сна, питания и запуска торпед. Самая большая разница заключается в возможностях кораблей.

Например, дизельные подводные лодки, такие как USS Becuna, во время Второй мировой войны большую часть времени вынуждены были проводить на поверхности и могли оставаться под водой только около 12 часов из-за ограниченного запаса кислорода.

Современные атомные подводные лодки имеют практически неограниченный запас топлива и могут находиться под водой до шести месяцев.

"Фактически их ограничивает только запас еды", – объясняет менеджер образовательных программ музея Independence Seaport Museum Хью МакКивер.

Интересно, что некоторые подводные лодки того времени все еще работают. Например, "сестринский" корабль USS Torsk – подводная лодка USS Cutlass, введенная в эксплуатацию в 1945 году, была продана Тайваню в 1973-м, и до сих пор служит во флоте Республики Китай.

"Для нас эти лодки настолько устарели, что стали музеями. Но для многих стран мира они все еще достаточно современны", – говорит Ауэр.

Кураторы кораблей-музеев говорят, что возобновление морских боев во время конфликта США с Ираном снова привлекает внимание к экспонатам времен Второй мировой войны.

МакКивер ожидает, что во время летнего туристического сезона посетители будут значительно чаще спрашивать о торпедах и морских сражениях.

"Для США как морского государства экономическое процветание страны тесно связано с морем и флотом", – отмечает он.

И, как напоминает Шимански, еще несколько дней назад ни один действующий корабль ВМС США не имел на счету потопления вражеского корабля – это могли сказать только музейные суда, участвовавшие в боях прошлого.

Поэтому, несмотря на ржавчину и облупившуюся краску, эти корабли все еще могут многому научить.

Новости флота – главное

Как писал УНИАН, стратегический эксперт компании "Соната", капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что применение подводными лодками США сверхмощных торпед для уничтожения иранского флота свидетельствует о неспособности Ирана обнаруживать субмарины. По его словам, торпеда подходит под корабль, как правило, с кормовой части. Происходящий мощный взрыв приводит к уничтожению корпуса корабля, торпеда Mark 48 подрывает корабль под водой, разрывая его пополам.

Вас также могут заинтересовать новости: