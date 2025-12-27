Беларусь получила третью партию одних из самых мощных истребителей РФ

Россия продолжает перевооружение белорусских ВВС современными многоцелевыми истребителями.

Беларусь получила третью партию российских истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщило Министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

Точное количество переданных самолетов не раскрывают. В то же время в открытом доступе появились фотографии по меньшей мере двух истребителей, предположительно сделанные еще на территории одного из российских аэропортов. По предварительным данным, речь идет о самолетах с бортовыми номерами "13" и "14".

Поставки продолжаются с весны

Это уже третья поставка Су-30СМ2 для Беларуси в 2025 году:

Видео дня

первая пара истребителей с красными номерами "09" и "10" прибыла на 61-ю истребительную авиационную базу в Барановичах в мае;

вторая партия с бортовыми номерами "11" и "12" была передана в августе.

Нынешняя поставка продолжает плановое обновление авиапарка белорусских ВВС.

До этого Минск уже получил восемь самолетов предыдущей модификации Су-30СМ, собранных на Иркутском авиационном заводе в России.

Что предусматривает соглашение с РФ

Поставка истребителей осуществляется в рамках рамочного межправительственного соглашения, подписанного между Беларусью и Россией еще в июне 2017 года. Документ предусматривает передачу 12 многоцелевых истребителей Су-30 для нужд белорусских Воздушных сил.

Су-30СМ2 является модернизированной версией самолета с обновленной авионикой и расширенными боевыми возможностями, что позволяет Беларуси существенно усилить свою тактическую авиацию в рамках военной интеграции с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: