Авария произошла во время учебно-тренировочных полетов.

В среду, 25 февраля, в Казахстане разбился истребитель Су-30СМ. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Отмечается, что катастрофа произошла во время выполнения плановых учебно-тренировочных полетов в Карагандинской области. Экипаж самолета вовремя катапультировался.

"Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов. Район падения оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет", - говорится в заявлении.

Видео дня

Минобороны страны создало специальную комиссию для установления причин и обстоятельств катастрофы.

Инциденты с участием боевых самолетов

В Турции разбился истребитель F-16. Борт упал на автомобильное шоссе, вспыхнул пожар. Пилот самолета погиб. Причина катастрофы устанавливается.

В декабре 2025 года в России упал военно-транспортный самолет Ан-22. Сообщалось, что воздушное судно принадлежало Министерству обороны страны-оккупанта. На борту находилось 7 человек.

А в ноябре в Дубае разбился индийский истребитель HAL Tejas. Произошло это во время демонстрационного полета на авиасалоне. В один момент самолет внезапно потерял управление и пошел в стремительное пике. Пилот не выжил.

Вас также могут заинтересовать новости: