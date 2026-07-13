Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Rafale и лицензии на французские ракеты

Президент Франции заверил в намерении более решительно поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о серьезных решениях по укреплению оборонного потенциала Украины. Об этом он заявил на совместном брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера после заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Макрон заверил в намерении более решительно поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и отметил, что сегодняшняя встреча свидетельствует об ускоренном выполнении обязательств, взятых в последние месяцы.

В частности, как сказал президент Франции, речь идет о конкретизации оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, а также о модернизации и приобретении Украиной штурмовой авиации – самолетов Rafale.

Видео дня

"Первые самолеты должны начать летать в украинском небе в 2028–2029 годах", – подчеркнул Макрон.

При этом, как подчеркнул президент Франции, Украина также получит лицензию на производство ракет Aster для комплексов SAMP/T. По его мнению, это должно укрепить потенциал и позиции Украины на фронте. Кроме того, он приветствовал решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot:

"Мы также решили предоставить лицензии на наши ракеты и создать возможности для привлечения наших сил и экспертизы с целью развития новых противоракетных способностей, и именно в этом ключе работает флагманский проект FREYJA, к которому присоединятся многие производители".

В свою очередь, президент Украины Зеленский выразил благодарность Франции за готовность уже в этом году поддержать Украину дополнительными системами ПВО.

"И спасибо, Эммануэль, тебе лично, за готовность предоставить лицензии. Это серьёзный шаг вперёд. Это очень поможет. Лицензии на "Астеры" и "Спальпы" – это важные решения", – сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил Великобританию и Германию за "неизменно ощутимые шаги по защите жизни в Украине":

"Будут новые оборонные пакты для Украины".

Самолеты Rafale для Украины

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года между Украиной и Францией была подписана декларация о приобретении 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, систем ПВО SAMP-T, радаров для систем ПВО, ракет класса "воздух-воздух" и авиабомб.

В марте 2026 года Зеленский заявил, что Украина готовила предоплату за первые истребители Rafale.

Вас также могут заинтересовать новости: