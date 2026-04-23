Армия РФ продолжает использовать Starlink, несмотря на блокировку: СМИ объяснили, как это возможно

Терминалы могут попасть к российским оккупантам двумя путями.

Российские оккупанты продолжают пользоваться интернетом на фронте благодаря Starlink, несмотря на блокировку терминалов. Журналисты издания "Верстка" провели расследование, чтобы выяснить, как терминалы попадают к врагу.

Указывается, что в Telegram-каналах активно распространяются объявления от продавцов таких устройств.

Журналистам удалось выяснить, что сначала граждане Украины регистрируют терминалы на себя, а затем по почте отправляют Starlink другому человеку в пределах страны для дальнейшей переправки в Москву через третьи страны.

Примечательно, что в некоторых случаях терминалы все равно могут отключаться. Как рассказал изданию российский военный, они "покупали "белые" Starlink", но лишь "у единицы" терминалы в итоге заработали.

В то же время, как сообщил "Милитарный", украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш сообщил, что терминалы Starlink также попадают к россиянам через захваченные украинские дроны.

В частности, недавно украинские военные захватили российский дрон, на котором был установлен Starlink, ранее захваченный оккупантами с украинского беспилотника.

"К нашим военным прилетел дрон со Starlink. В отличие от других БПЛА, было понятно, что он рабочий. Проверка показала, что этот Starlink ранее был установлен на нашем дроне", – пояснил Флеш.

Советник министра обороны Украины отметил, что в таких случаях украинским военным следует подавать заявку на деактивацию терминала Starlink, если его уже невозможно вернуть.

Терминалы Starlink: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна, россиянам не поможет развертывание их системы связи "Рассвет". Корсун отметил, что даже европейские, французские, английские компании не могут дотянуться до того уровня, чтобы создать нечто подобное Starlink. Корсун подчеркнул, что у россиян нет технологических возможностей, а также что "руки у них не из того места, чтобы сделать что-то качественное и что-то работающее". Эксперт назвал Россию технологически отсталой страной, которая хочет все делать сама, но не может в глобализированном мире.

Также мы писали, что авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что для нанесения ударов по приграничным с Украиной российским областям – Брянской, Курской, Белгородской – необязательно иметь терминалы спутниковой связи. Романенко считает, что ВСУ могли использовать те же mesh-модемы для связи. По словам авиаэксперта, если россияне покажут подтверждение, что к ним со стороны Украины прилетел беспилотник типа FP-1, FP-2 или "Лютый", и на нем есть очень характерный экран со "Старлинка", тогда это могло быть.

