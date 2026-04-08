Нужны ли Украине 'Старлинки' для ударов по территории РФ: объяснение эксперта

Возможно, Украина может использовать дроны с mesh-модемами или ретрансляторами для нанесения ударов по приграничным российским территориям.

Для нанесения ударов по приграничным с Украиной российским областям – Брянской, Курской, Белгородской – не обязательно иметь терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сказал в эфире Радио NV.

"Вся Украина имеет покрытие "Старлинка". Так что, если они хотят уберечься от этого – им просто нужно уйти с этой территории. И все, не будет никаких ударов и не будет потерь, и они могут быть в полной безопасности. Только это обеспечит им полную безопасность – выход с территории Украины", – подчеркнул Романенко.

Вместе с тем, он прокомментировал сообщения о том, что Украина запускает дроны с установленными "Старлинками" в приграничные российские области – Брянскую, Белгородскую и т. д.

"На это нужно официальное подтверждение, но в приграничных областях вполне возможно, что сигнал можно получить и управлять им через "Старлинк". В глубинных районах, конечно, нет. И не обязательно мы наносили удары, используя "Старлинк". Мы могли использовать те же mesh-модемы для связи. Мы могли использовать ретранслятор, поднятый в воздух", – сказал Романенко.

По его словам, если россияне покажут подтверждение, что к ним со стороны Украины прилетел беспилотник типа FP-1, FP-2 или "Лютый", и на нем есть очень характерный экран со "Старлинка", тогда это могло быть. "Пока этого нет – возможные варианты", – добавил Романенко.

Связь на фронте

Как сообщал УНИАН, в начале февраля эксперты отмечали, что Вооруженные силы Украины пока не устанавливают терминалы Starlink массово. Впрочем, терминалы преимущественно используются стационарно или операторами FPV-дронов на позициях, опорных и наблюдательных пунктах.

РФ активно пытается заменить на фронте системы спутниковой связи Starlink, ища, в частности, быстрые решения. В частности, РФ начала поставлять своим военным спутниковые терминалы под названием "Спирит-030". Отмечается, что ранее РФ использовала крупногабаритные системы, которые Силы обороны активно обнаруживали и уничтожали. Однако новые системы в три раза меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: