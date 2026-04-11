Ставка оправдалась: сколько на самом деле стоит американский аналог 'Шахеда'

США переходят к массовому производству недорогого вооружения. Дрон LUCAS стал новым этапом в военной доктрине Пентагона.

Соединенные Штаты впервые использовали собственный аналог иранского дрона-камикадзе во время операции "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке. Речь идет о беспилотнике LUCAS, который фактически является копией концепции иранского Shahed.

Как пишет Defence Express, новый дрон уже получил положительные отзывы, а в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) его назвали "незаменимым". Стоимость одного аппарата оценивается примерно в 35 тысяч долларов, что делает его значительно дешевле традиционных высокоточных боеприпасов.

От идеи до боя – менее чем за два года

Разработка LUCAS стартовала еще при администрации Джо Байдена, но значительно ускорилась после того, как Украина передала США образец "Шахеда" для изучения в начале 2024 года.

Уже в июле 2025 года дрон впервые представили публично, а в конце года США развернули первую эскадрилью в рамках оперативной группы Task Force Scorpion Strike.

По словам бывшего чиновника Пентагона Майкла К. Горовица, с момента появления идеи до боевого применения прошло менее двух лет – чрезвычайно быстрый темп для американской оборонной системы.

Десятки миллионов вместо миллиардов

Горовиц отмечает, что проект LUCAS обошелся относительно недорого по военным меркам – "десятки миллионов долларов", а не миллиарды, как в случае традиционных программ вооружений.

"Идея заключалась не в том, чтобы создать лучшую версию, а в том, чтобы сделать дешевую систему, где количество становится качеством", – пояснил он.

Новая концепция войны

В отличие от предыдущего подхода Пентагона, который делал ставку на дорогие высокотехнологичные системы, LUCAS стал примером перехода к массовому и дешевому ударному вооружению.

Американские военные признают, что этот тип дронов не является "революционным оружием", но он существенно расширяет возможности армии и позволяет масштабировать удары за счет количества.

Что дальше

В настоящее время США планируют наращивать производство LUCAS, искать узкие места в цепочках поставок и совершенствовать конструкцию. Параллельно подобные программы запускают и другие страны, в частности Турция, которая также работает над собственным аналогом "Шахеда".

