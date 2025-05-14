По данным источников, Франция намерена поставлять 12 САУ в месяц, что в общей сложности составит 144 единицы за год.

Франция решила передать Украине все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые будут производиться в течение 2025 года. Как сообщает BulgarianMilitary, об этом, по данным некоторых источников, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что Франция намерена поставлять 12 гаубиц в месяц, что в общей сложности составит 144 единицы за год. При этом Париж сделает поставки САУ Caesar для Киева приоритетом ‒ даже за счет других заказчиков.

Этот показатель вдвое превышает темпы производства в 2023 году, когда изготавливалось по шесть установок в месяц. В 2024 году производилось уже по 8 САУ ежемесячно, а в начале 2024 года Минобороны Франции объявило о планах производить в 2025 году по 12 САУ в месяц. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню отметил, что время изготовления одной системы сократилось с 30 до 15 месяцев.

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Особенности САУ Caesar

Как отмечает BulgarianMilitary, в конструкции Caesar приоритет отдается мобильности, точности и быстрому развертыванию, что делает ее идеальной для динамичных полей сражений Украины. Установленная на шасси грузовика 6×6, как правило, Renault Sherpa, система весит менее 18 тонн, позволяя развивать скорость до 90 километров в час на дорогах и 50 километров в час на бездорожье.

Ее 155-мм пушка может стрелять стандартными снарядами НАТО на дальность до 40 километров, а высокоточные снаряды, такие как управляемые по GPS Excalibur или противотанковые BONUS, увеличивают дальность до 50 километров, что позволяет Украине наносить удары по российским позициям с большой точностью.

"С экипажем из трех-пяти человек система может стрелять шестью выстрелами в минуту и ​​производить первый выстрел менее чем за 60 секунд, обеспечивая непревзойденную скорость реагирования", - отмечают аналитики.

Украина использует эти установки с мая 2022 года. По состоянию на февраль 2025 года на вооружении находились 30 французских Caesar 6×6 и 19 датских 8×8. Часть из них потеряна в бою: по открытым источникам, семь уничтожены, еще три ‒ повреждены.

САУ Caesar даст ВСУ преимущества, но есть неприятные нюансы

Как отмечают аналитики, ее маневренность и скорость позволяют избегать ударов российских дронов-камикадзе "Ланцет" и артиллерии:

"Обязательство по поставке 144 САУ Caesar в 2025 году может преобразить артиллерийский ландшафт Украины… Дополнительные САУ могли бы оснастить несколько украинских бригад, каждой из которых требуется от шести до восьми гаубиц, что повысило бы способность Киева проводить непрерывные наступления".

Однако интенсивное использование приводит к быстрому износу стволов, что заставляет украинскую армию постоянно обращаться за техническим обслуживанием и запасными частями к компании-производителю:

При этом упоминается, что стоимость одной САУ составляет от 3 до 4 миллионов евро, таким образом, общая стоимость поставок превышает 430 миллионов евро, что вызывает вопросы о финансировании. Кроме того, способность Украины поддерживать эти системы зависит от постоянных поставок 155-мм снарядов, что является проблемой, учитывая производственные ограничения НАТО.

Как отмечают аналитики, увеличение выпуска до 12 единиц Caesar в месяц потребует от Франции дополнительных ресурсов. Также приоритет Украины означает, что предыдущие заказчики, включая Хорватию, Эстонию и Литву, а также потенциальные покупатели, такие как Бразилия и Колумбия, могут столкнуться с отсрочкой контрактов, что поставит под угрозу репутацию Франции как надежного поставщика и рискует обострить отношения с союзниками.

САУ Caesar - новости

Ранее сообщалось, что Франция собирается использовать доходы от замороженных активов России для обслуживания САУ Caesar, которые были переданы Украине.

Также сообщалось, что на украинском фронте было потеряно менее 10% поставленных Украине пушек Caesar - уровень их потерь оказался в 2-3 раза ниже, чем у некоторых других артиллерийских систем аналогичной архитектуры.

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