В Дании надеются, что больше стран присоединится к помощи Украине.

Дания смогла ускорить поставки Украине самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства.

Как сообщает Министерство обороны Дании, поставки были запланированы на 2026 год, но теперь сроки сместились на следующий год.

"Мы делаем это, чтобы обеспечить способность Украины продолжать борьбу, а также чтобы показать хороший пример... С начала войны с датской стороны мы сосредотачивались на том, что пожертвования должны соответствовать самым насущным украинским потребностям. ОПК показал, что может доставить то, что нужно Украине. Поэтому правительство теперь увеличит промышленный пул, чтобы последние контракты могли быть реализованы в этом году", - говорит министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

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Оборонное ведомство объявило также о выделении дополнительных средств для закупки оружия для Сил обороны Украины. Речь идет о сумме в размере примерно 2,6 миллиарда датских крон (380 млн долларов).

"Война в Украине находится в критической фазе. Крайне важно, чтобы мы максимально поддерживали Украину. Европа должна активизироваться, и благодаря сегодняшнему пакету помощи мы выполняем конкретные запросы Украины от датской стороны, и мы еще раз показываем, что Дания находится в авангарде борьбы Украины за свободу. Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру", - добавил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

САУ Caesar для ВСУ

Ранее УНИАН сообщал, что компания-производитель САУ Caesar создает завод в Украине. Летом франко-немецкая оружейная группа KNDS, производящая, в частности, САУ Caesar, официально объявила о создании дочернего предприятия в Украине.

Бойцы 55 артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", которые работают на французской САУ Caesar, рассказали о преимуществах установки, которую Украина получила от партнеров.

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