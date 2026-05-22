Военные США учились запускать FPV-дроны с вертолетов: BI раскрыл, что получилось

Морская пехота США изучает возможность использования вертолетов H-1 в качестве командных пунктов и "воздушных баз" для запуска и управления FPV-беспилотников.

Как пишет Business Insider, эти концепции сочетают в себе возможности пилотируемых и беспилотных систем, используя вертолеты для расширения зоны действия небольших, недорогих дронов, предоставляя морской пехоте способ нанесения ударов по целям без необходимости загонять авиацию глубоко в небезопасное воздушное пространство.

Для испытаний морские пехотинцы использовали два современных вертолета H-1: многоцелевой вертолет UH-1Y Venom, поступивший на вооружение в 2008 году, и ударный вертолет AH-1Z Viper. В ходе испытаний морским пехотинцам удалось успешно запустили FPV-дрон с летящего вертолета.

Они также отработали передачу управления удаленному вертолету с прямой видимостью. После того, как наземные силы морской пехоты запустили свой FPV-дрон Neros Archer, управление им было передано специализированной группе операторов, находившейся в вертолете UH-1Y Venom в нескольких километрах от места событий. Этот вертолет поддерживал связь и доставил дрон к цели, выполняя функции "летающего командного пункта" и "станции воздушного управления".

В морской пехоте заявили, что эти подходы предлагают "командирам масштабируемый и экономически эффективный вариант для противодействия широкому спектру угроз без риска для летательных аппаратов или расхода дорогостоящих боеприпасов на каждую цель".

Издание отметило, что Neros Archer – самый популярный FPV-дрон морской пехоты США. Компания Necros заключила с военными контракт на $17 млн на производство тысяч беспилотников, а также производила системы для Украины.

Archer может нести различную полезную нагрузку, и дальность его полета частично зависит от веса груза.

"Мы по-прежнему обеспечиваем наземную и авиационную поддержку, но таким образом, чтобы беспилотники могли сближаться с противником и уничтожать его, а не подвергать опасности наших морских пехотинцев", - прокомментировал сержант Мэтью Поклингтон.

Издание указало, что США сосредоточены на взаимодействии пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. В частности, ВВС и ВМС США разрабатывают несколько проектов, в рамках которых передовые дроны будут летать рядом с пилотируемыми самолетами, работая автономно или под управлением пилотов.

