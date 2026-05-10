Украина может закупить новые вертолеты H225M: сколько это на самом деле будет стоить

По оценкам, основанным на последних контрактах, стоимость одного самолета составляет около 70 млн евро, а полная эскадрилья может обойтись почти в 1 млрд евро.

Украина уже эксплуатирует европейские многоцелевые вертолеты H225 производства Airbus в Национальной гвардии и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В случае расширения парка или замены советских машин возникает вопрос о стоимости новых закупок военной версии H225M, пишет Defence Express.

Последние международные контракты свидетельствуют, что стоимость одного H225M может достигать около 71 млн евро. В частности, Румыния заказала 12 таких вертолетов за 852 млн евро, что формирует базовую оценку стоимости одного борта.

В то же время часть финансирования румынского контракта обеспечивается европейскими оборонными кредитами SAFE, что частично смягчает финансовую нагрузку.

Другие соглашения показывают значительные колебания стоимости в зависимости от комплектации:

Нидерланды заказали 12 H225M для сил спецопераций общей стоимостью от 1 до 2,5 млрд евро;

Объединенные Арабские Эмираты в 2021 году договорились о 12 вертолетах за 750–800 млн евро, но впоследствии отменили контракт.

Причинами отмены называли высокую стоимость эксплуатации, сложность интеграции и технические ограничения.

Сколько может стоить эскадрилья для Украины

Эксперты оценивают, что полноценная эскадрилья из 12 H225M может стоить от 800 млн до 1 млрд евро с учетом вооружения, обслуживания и дополнительных систем.

Для сравнения, H225M является западным аналогом советских Ми-8/Ми-17, которые Украина получала в наследство и в рамках международной помощи.

Возможности вертолета

H225M способен перевозить до 28 десантников или до 5,25 тонн полезной нагрузки, а также имеет дальность полета около 920 км без дополнительных топливных баков.

Помимо транспортных функций, вертолет может использоваться для поисково-спасательных операций и потенциально для борьбы с дронами типа "Шахед".

Хотя потенциальное финансирование может быть доступно в рамках европейских кредитных программ объемом до 90 млрд евро, эксперты отмечают, что у Украины сейчас есть другие насущные потребности – от ПВО и боеприпасов до беспилотников и истребителей.

Отдельно рассматриваются и альтернативы, в частности закупка вертолетов Leonardo AW149 и американских моделей от Bell Textron, которые также рассматриваются для возможной локализации производства.

Как сообщал УНИАН, Великобритания не только заказывает для себя средние многоцелевые вертолеты AW149, но и организует их производство для экспорта в другие страны. Как пишет Defense Express, из-за этого возникает вопрос, не понадобятся ли такие машины авиапарку Украины.

По словам экспертов, AW149 – это многоцелевые вертолеты, которые могут выполнять множество различных задач, в число которых можно отнести перевозку грузов или личного состава, эвакуацию раненых и прочее.

