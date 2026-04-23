Самолет Ан-28 оснастили перехватчиками P1-SUN: работу военных показали на видео

Самолеты Ан-28 начали вооружать дронами-перехватчиками P1-SUN от компании SkyFall. Этот "тандем" помогает перехватывать российские беспилотники типа "Шахед".

Кадры авиационного запуска этих дронов опубликовал пользователь aero.tim в Instagram. На одном крыле можно было заметить как минимум три крепления для перехватчиков. Соответственно, Ан-28 может нести шесть дронов P1-SUN, сообщает издание "Милитарный".

В материале отмечается, что на Ан-28 также можно заметить оптическую станцию для визуального поиска целей. Новый подход помогает уничтожать вражеские дроны, не прибегая к использованию ракет класса "воздух-воздух". В рамках серии учебных полетов было успешно протестировано еще несколько типов дронов-перехватчиков, добавляют авторы.

"Об использовании Ан-28 в качестве "охотника" за российскими ударными беспилотниками типа Shahed стало известно еще в феврале. На обнародованном тогда видео видно, что для сбивания вражеских дронов экипаж самолета использует шестиствольный пулемет M134 Minigun. Диспетчеры направляют экипаж в район, где летят российские дроны. Затем пилот и оператор должны визуально найти цели в ночном небе", – рассказывает "Милитарный".

Отмечается, что во время одного из ночных вылетов за боевыми действиями наблюдали французские журналисты. Они утверждали, что экипаж Ан-28 состоит из гражданских лиц, которые встали на защиту неба.

Украинские дроны-перехватчики

По данным Минобороны, беспилотники P1-Sun украинской компании DefenceTech Skyfall перехватили более 3 тысяч российских "Шахедов" в 2026 году. Стоимость одного такого перехватчика составляет 20-30 тысяч долларов. В то же время вражеский "Шахед" может стоить до 50 тысяч долларов.

Ранее украинский военный установил рекорд, сбив два "Шахеда" с расстояния 500 км. Сделать это удалось с помощью дрона STING.

