Украинские дроны с ИИ разрывают логистику оккупантов, – Forbes

Россияне ограничивают движение на ключевых трассах.

Новейшие украинские БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта начали массированно разносить российскую логистику в глубоком тылу, превратив сухопутный мост в оккупированный Крым в настоящую ловушку, пишет Forbes.

По данным аналитика открытого кода Клемана Молена, вдоль ключевого логистического коридора зафиксировано более 125 ударов. Основной поток российской техники идет из Ростова-на-Дону через оккупированный Мариуполь – дальше либо на запад в сторону Крыма по автомагистрали М-14, либо на север в направлении Донецка по шоссе H-20. Оба маршрута в настоящее время подвергаются систематическим ударам беспилотников.

26 мая мониторинговая группа Oko Gora зафиксировала более 60 сгоревших грузовиков и топливных цистерн только за последние три недели. Эта цифра не учитывает легко поврежденную технику и составляет лишь небольшую долю общего российского трафика.

Видео дня

Российский военный блогер Владимир Романов признал, что удары вдоль коридора уже вызвали дефицит топлива в Севастополе, назвав это "началом последствий" систематических атак на нефтяную инфраструктуру и автоцистерны.

Роевые атаки и ИИ

Ключевое изменение – масштабное применение беспилотников Hornet с поддержкой искусственного интеллекта. Аналитик по вооружениям и бывший канадский офицер Рой Гардинер рассказал Forbes, что Украина в этом году резко увеличила количество дронов для ударов средней дальности, что позволяет атаковать значительно глубже за линией фронта.

По его мнению, Hornet получают координаты через Starlink и действуют автономно – это существенно затрудняет для России подавление сигнала. Рост количества одновременных ударов свидетельствует о скоординированной тактике роя, пояснил Гардинер.

Дмитрий Путята, оператор дронов 20-й бригады беспилотных систем, подтвердил, что Украина "активно подрывает российскую логистику" беспилотниками для оперативных глубинных ударов. По его словам, наряду с крупными дронами весом 50–100 килограммов все активнее применяются более дешевые системы с радиусом действия 100–150 километров.

"Украина создала огромные видеобазы данных с 2014 года, особенно после 2022-го. Они используют эти данные для обучения алгоритмов распознаванию объектов и сценариев на поле боя", – объяснила логику работы ИИ в рое основательница Green Flag Ventures.

Упоминается показательная тактика 1-го Азовского корпуса: первый удар по грузовику, а последующие дроны атакуют спасательные машины, которые приезжают эвакуировать пострадавших – один удар превращается в каскад логистических потерь.

Так, 27 мая 412-я бригада "Немезида" сообщила, что удары уже заставили российские власти ограничить интенсивное военное движение вдоль участков коридора Р-280 "Новороссия", соединяющего Мариуполь, Мелитополь и Крым. Попытки переключиться на грунтовые дороги также сталкиваются с трудностями – украинские дроны отслеживают технику и за пределами основных магистралей, как отмечает бригада.

Украина доминирует

Ранее УНИАН писал, что российский перехватчик не справляется с украинскими дронами. Речь идет о "Йолке" – компактном дроне весом около 1,3 кг с дальностью действия до 4 км и максимальной скоростью до 230 км/ч. Его запускают с переносной установки, после чего бортовой компьютер самостоятельно сопровождает цель с помощью электрооптической и инфракрасной камер.

Аналитики отмечают, что даже прямое попадание не всегда гарантирует уничтожение большого многороторного беспилотника. В соцсетях уже появлялись видео, где российский перехватчик промахивался или не мог сбить цель после удара.

Вас также могут заинтересовать новости: