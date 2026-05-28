Российский перехватчик 'Елка' не справляется с украинскими дронами, – Forbes

Аналитики считают, что "Елка" – это лишь первый этап развития российских перехватчиков.

Россия активно пытается развивать собственные дроны-перехватчики для борьбы с украинскими беспилотниками. Однако ее основная система "Елка" пока демонстрирует ограниченную эффективность и не применяется массово, пишет Forbes.

Беспилотники-перехватчики стали одним из ключевых элементов современной войны, поскольку позволяют уничтожать ударные дроны еще до того, как те достигают цели. Украина уже широко использует такие системы, тогда как Россия делает ставку на легкий автономный перехватчик "Елка".

"Елка" – это компактный дрон весом около 1,3 кг с дальностью действия до 4 км и максимальной скоростью до 230 км/ч. Его запускают с переносной установки, после чего бортовой компьютер самостоятельно сопровождает цель с помощью электрооптической и инфракрасной камер.

В отличие от многих украинских перехватчиков, российский дрон не имеет взрывной боевой части. Вместо этого он должен физически врезаться в вражеский беспилотник и уничтожить его кинетическим ударом.

Разработчики считают, что такая схема позволяет удешевить производство, упростить транспортировку и сделать систему более безопасной для операторов. Кроме того, "Елка" работает по принципу "выстрелил и забыл", поэтому оператор после запуска может сразу сменить позицию.

Основная проблема – точность

Впрочем, именно отсутствие взрывчатой части стало главным слабым местом системы. Для успешного перехвата "Елка" должна не просто догнать дрон, а поразить критически важный элемент – двигатель, аккумулятор или систему питания.

Аналитики отмечают, что даже прямое попадание не всегда гарантирует уничтожение большого многороторного беспилотника. В соцсетях уже появлялись видео, где российский перехватчик промахивался или не мог сбить цель после удара.

Дополнительными проблемами для "Елки" остаются плохая видимость и ветер, которые могут сбивать дрон с траектории даже при использовании автономной системы наведения.

Россия не смогла развернуть систему массово

Несмотря на заявления Москвы о наращивании производства, "Елка" до сих пор используется ограниченно. Впервые систему заметили во время охраны Парада Победы в Москве в 2025 году, но с тех пор видео ее боевого применения остаются единичными.

На передовой российские военные по-прежнему часто вынуждены использовать обычные ружья и дробовики для борьбы с FPV-дронами на близкой дистанции.

Эксперты связывают ограниченное распространение "Елки" с дефицитом высокотехнологичных компонентов. Для работы дрона нужны современные процессоры, инфракрасные камеры и системы компьютерного зрения, доступ к которым затруднен из-за санкций и зависимости от иностранных поставок.

В то же время Украине, по данным аналитиков, уже удалось масштабировать производство FPV-дронов до примерно 200 тысяч единиц в месяц.

Помимо "Елки", Россия работает и над другими системами. Среди них упоминаются дроны-перехватчики "Кинжал" и система BOLT, которую планируют интегрировать с радиолокационными сетями.

Проблемы российского оружия – последние новости

Как сообщал УНИАН, российская гиперзвуковая ракета "Орешник", которую Кремль представляет как "неперехватываемое" оружие, имеет критический недостаток – низкую точность ударов. По данным WELT, несмотря на скорость более 10 Махов и сложность для систем ПВО, ее боевая эффективность в реальных атаках остается ограниченной.

Ракета испытывает проблемы с коррекцией курса на финальном этапе полета, что и снижает ее точность. Именно поэтому "Орешник" называют парадоксальным оружием: он чрезвычайно сложен для перехвата, но в то же время недостаточно точен для "хирургических" ударов по отдельным военным целям.

