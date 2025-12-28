Смертоносность зависит от типа миссии

Американский вертолет Apache AH-64 и вертолет Ми-28 страны-оккупанта России следуют совершенно разным стратегиям боя. Apache полагается на датчики, дроны и ракеты Hellfire большой дальности, в то время как Ми-28 делает ставку на скорость, тяжелую броню и грубую огневую мощь. Портал Wion анализирует, какой из этих вертолетов более смертоносносен и почему.

Технологии против грубой силы

Apache (AH-64) разработан как высокотехнологичный снайпер, использующий передовые датчики для уничтожения целей на расстоянии. В отличие от него, Army Technology описывает Mi-28 "Havoc" как бойца, построенного с тяжелой броней, чтобы выдерживать прямые попадания, одновременно обеспечивая огромную огневую мощь вблизи линии фронта.

Точность против мощности

Mи-28 оснащен 30-мм пушкой 2А42, первоначально установленной на танке BMP, которая тяжелее и имеет большую дальность стрельбы (4 км). The War Zone отмечает, что пушка M230 Apache легче и предназначена для подавления площади, а не для пробивания тяжелой брони, как ее российский конкурент.

Сравнение ракет: Hellfire против "Атака"

Пилоты Apache используют легендарную ракету Hellfire, которая может наводиться после запуска (выстрелил и забыл). При этом Mи-28 использует ракеты "Атака" или "Вихрь", которые наводятся по лазерному лучу, требуя от пилота поддержания линии видимости до момента попадания, но обеспечивая чрезвычайную скорость и мощность.

Видение поля боя

Установленный на мачте Apache радар Longbow является золотым стандартом для обнаружения целей. Boeing заявляет, что он может отслеживать 128 целей одновременно и обмениваться этими данными с другими самолетами, что дает Apache явное преимущество в осведомленности о ситуации.

Броня "летающего танка"

Выживаемость – главная сила Ми-28. Компания "Вертолеты России" заявляет, что экипаж сидит в "титановой ванне", способной выдержать попадания 20-мм снарядов. Хотя Apache также имеет броню, Mi-28 уделяет больше внимания физической прочности, чем снижению веса.

Скорость и маневренность

Несмотря на больший вес, Ми-28 быстрее. Данные Military Factory показывают, что Ми-28 развивает максимальную скорость около 320 км/ч, опережая Apache с его 293 км/ч. Его мощные двигатели позволяют ему выполнять фигуры высшего пилотажа, в том числе летать боком и задним ходом на высоких скоростях.

Преимущество Apache в виде дронов

Lockheed Martin объясняет, что пилоты Apache могут управлять дронами из своей кабины для разведки впереди, что является возможностью "пилотируемо-беспилотного сотрудничества", которую Mи-28 только начинает интегрировать с новыми обновлениями.

Ранее эксперты сравнивали стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов Америки B-52 и самолет Ту-160 страны-оккупанта России.

