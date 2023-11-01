Пропагандисты сами признали, что система не может работать корректно.

Армия Российской Федерации начала использовать на фронте ударные вертолеты типа Ми-28НМ. Они оснащены дальнобойными противотанковыми ракетами "Вихрь", с дальностью в 10 километров.

Аналитики Defence Express рассказали, что у этих вертолетах есть особенность - при пуске "Вихря" срабатывает сигнал об облучении вражеской РЛС или пуске ракеты вражеского ЗРК. Отмечается, что такое решение в боях является симптоматической новостью.

Дело в том, что ранее эти вертолеты могли применять либо ракеты ЛМУР с дальностью пуска до 15 километров, но с обломочно-фугасной частью, либо противотанковые ракеты семейства "Атака" с дальностью пуска до 5 километров, что предполагает риск захода в зону действия ПВО Украины.

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Российские пропагандисты впервые сообщили об интеграции "Вихрей" на Ми-28НМ в августе 2023 года. Тогда они жаловались, что бортовое оборудование имеет проблемы, которые не позволяют эффективно отстреливать эти ракеты.

В то же время, даже при наличии технологических проблем, россияне смогли расширить ударный функционал Ми-28НМ.

Российская авиация на фронте - последние новости

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на начало полномасштабных боевых действий возле Украины находилась авиационная группировка в составе 700 летательных аппаратов - 450 самолетов и 250 вертолетов.

По состоянию на 1 ноября 2023 года, украинская армия уничтожила 321 российский самолет, а также 324 вертолета.

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