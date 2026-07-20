Трек 1967 года стал одним из лучших хитов всех времён

Песня "Itchycoo Park" попадала во многие известные музыкальные чарты.

Британская рок-группа The Small Faces создала песню "Itchycoo Park", которая стала лучшим хитом всех времен.

Как отмечает Parade, трек написан Ронни Лейном и Стивом Марриоттом и некоторое время был запрещен на радиостанциях.

"Некоторые слова в тексте действительно пугали радиостанции. Но эта песня была настоящей. Ронни и я раньше ходили в парк под названием Itchycoo Park. Клянусь Богом. Раньше мы прогуливали школу и танцевали там. Мы просто накурились, но эта песня не о запрещённых веществах. Мы были в Ирландии и упорно писали эту песню, а когда ехали в аэропорт Дублина, я придумал вторую часть", – отмечал автор "Itchycoo Park".

Видео дня

Однако со временем композиция настолько понравилась слушателям, что получила немало положительных отзывов и до сих пор остается одной из самых узнаваемых в творчестве группы.

Хит "Itchycoo Park" – что важно знать

Почти через десятилетие после релиза читатели британского музыкального журнала NME поместили "Itchycoo Park" на 62-е место в списке Топ-100 синглов всех времен. Также трек стал пятым хитом The Small Faces в Топ-10 Великобритании и достиг 16-го места в Billboard Hot 100 в 1968 году.

Кстати, сингл был переиздан в декабре 1975 года и занял девятое место в британском музыкальном чарте.

Напомним, ранее УНИАН писал о песне, которая считается хитом №1 в рок-классике.

Вас также могут заинтересовать новости: