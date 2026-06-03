Шведы впервые продемонстрировали новый истребитель Gripen F (фото)

Это двухместный самолет нового поколения, получивший название Gripen NG.

2 июня на предприятии компании Saab в шведском Линчепинге был представлен первый двухместный истребитель JAS-39F Gripen – первый двухместный самолет поколения Gripen NG. Об этом Saab сообщила в своем пресс-релизе.

Самолет с бортовым номером 4000 предназначен для ВВС Бразилии. Он еще не приступил к летным испытаниям.

Бразилия стала первым заказчиком двухместной модификации JAS-39F, заключив в 2014 году контракт на восемь двухместных самолетов вместе с 28 одноместными JAS-39E.

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Что касается ВВС Швеции, то они заказали 60 самолетов Gripen NG только в одноместной версии JAS-39E, хотя в настоящее время также рассматривают возможность дополнительного заказа самолетов, в том числе и в двухместном варианте JAS-39F.

На данный момент еще несколько двухместных JAS-39F заказаны для вооруженных сил Таиланда и Колумбии.

JAS 39E/F – справка УНИАН

JAS 39E/F – это модернизированный Gripen с АФАР-радаром, новой силовой установкой, увеличенной дальностью полета и повышенной максимальной взлетной массой.

Самолеты Gripen NG по сравнению с машинами модификаций JAS-39A/B/C/D Gripen оснащены более мощным двигателем General Electric F414G (вместо F404G).

Максимальная взлетная масса Gripen NG увеличена с 14 000 до около 16 000 кг. Внутренний запас топлива вырос на 40% – благодаря переносу основных стоек шасси из фюзеляжа в крыло, что позволило освободить дополнительное место для топлива.

Gripen для Украины – последние новости

Ранее УНИАН писал, что в начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen в модификации C/D, а к 2030 году – еще 22 современных самолета версии E. Это решение является одним из главных элементов углубления оборонного сотрудничества между Украиной и Швецией.

Сообщалось также, что Украина получит истребители Gripen вместе с новыми дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" Meteor, которые эксперты считают одними из самых мощных в своем классе. Дальность ракеты MBDA Meteor, по оценкам специалистов, достигает около 200 км.

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