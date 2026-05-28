Истребители Gripen прибудут в Украину вместе с ракетами Meteor: в чём их преимущества

Дальность ракеты MBDA Meteor специалисты оценивают в 200 км.

Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen вместе с новыми ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor, которые специалисты считают одними из самых мощных в своем классе. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

"Это не просто очередное усиление авиации. Это еще один шаг к качественно новой архитектуре нашей обороны. Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту - это будет "длинная рука" нашей авиации, которая позволит отгонять носители российских КАБ от фронта", - написал он.

Палиса добавил, что Gripen создавался для ведения войны, где авиация должна действовать быстро и гибко, используя различные аэродромы оперативного базирования, в сложной среде насыщенной противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника. Именно такая модель боевых действий сегодня характерна для Украины.

Военнослужащий считает, что шведские истребители расширяют возможности для противодействия российской авиации, ракетам, дронам и средствам поражения. Это существенно усиливает возможности Воздушных сил ВСУ Украины и приближает формирование той системы воздушной обороны, которую Украина стремится выстроить.

Ракета Meteor - что известно

MBDA Meteor - это ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения. Она имеет маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что позволяет поддерживать высокую скорость на протяжении всего полета.

Ракета имеет заявленную максимальную дальность поражения более 200 км, но в реальных боевых условиях она может оказаться несколько меньше и составит 100-150 км (что, конечно, также очень много).

Характеристики Meteor делают ее самой опасной ракетой класса "воздух-воздух" в арсенале истребителя Gripen. Она может оказаться даже более эффективной, чем последние версии знаменитой американской ракеты AIM-120 AMRAAM.

Ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности

Стоит сказать, что сегодня в этом направлении активно работают Россия и Китай. Так, россияне создали новую ракету класса "воздух-воздух" большой дальности Р-37М, которая в теории может поражать воздушные цели на дальности около 200 км.

Использовать ракету могут российские самолеты по крайней мере нескольких типов, в частности Су-30СМ2, Су-35С и МиГ-31БМ.

В одном из пропагандистских роликов россияне показали кадры с взлетом МиГ-31, под фюзеляжем которого можно было увидеть сразу три ракеты Р-37М. Она использовалась вместе с Р-77-1.

