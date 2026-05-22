Saab быстро превратила MQ-9B в беспилотный ДРЛО, решение может заинтересовать Украину, - СМИ

Первый полет беспилотника состоялся 19 мая.

Шведская компания Saab и американская General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) быстро перешли к летным испытаниям беспилотника MQ-9B с подвесными контейнерами LoyalEye, оснащенными радарами для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Таким образом, MQ-9B превращается в беспилотное средство дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом сообщает Defense Express.

Две компании сообщили о первом полете MQ-9B от GA-ASI с LoyalEye от Saab, который был проведен 19 мая на полигоне компании Desert Horizon в Калифорнии, 21 мая. По словам экспертов, от анонса разработки, который был сделан в июне 2025 года, до первого полета прошло менее года, что является довольно быстрым сроком.

"При этом испытания планируется проводить также в очень сжатые сроки. Как заявили разработчики, они продлятся несколько месяцев и завершатся демонстрацией полной готовности беспилотного ДРЛВ еще в этом году. В то же время какие-либо детали относительно возможностей контейнеров LoyalEye по дальности обнаружения целей, а также времени полета с ними MQ-9B объявлено не было. Но весь вес системы вряд ли превышает 2,1 тонны, которые являются максимально допустимыми для MQ-9B", - подчеркивают аналитики.

В целом Saab ограничился словами: "LoyalEye на MQ-9B обеспечивает критически важный воздушный обзор, обладая значительной продолжительностью полета и оперативной дальностью. В качестве дополнения к пилотируемым средствам он призван улучшить ситуационную осведомленность и обеспечить большую оперативную дальность и гибкость".

Как пишет Defense Express, такое решение должно быть очень интересным для Украины, ведь именно воздушные средства ДРЛВ могут обеспечить эффективное обнаружение маловысотных целей.

"Если любая наземная РЛС имеет естественные ограничения дальности обнаружения целей из-за радиогоризонта, который, в зависимости от рельефа, может составлять 40–50 км, то подняв ее на высоту 7 км, можно расширить его до 350–380 км", - отмечается в материале.

По словам аналитиков, если эксплуатация пилотируемого самолета ДРЛВ ограничена человеческим фактором, то для MQ-9B заявлена возможность баражирования в течение более 24 часов, за которые на земле может отработать несколько смен операторов, и это не говоря о риске для личного состава.

В конце концов нужно понимать, что вряд ли подвесные контейнеры LoyalEye имеют такие же характеристики по мощности и дальности обзора, как решение для самолетов, РЛС Erieye ER, устанавливаемая на самолетах GlobalEye от Saab. А если учитывать довольно сжатые сроки разработки, то, вероятно, решение для MQ-9B основано именно на таком радаре.

Ранее были раскрыты характеристики катера Katran Venom V2. Эксперты отмечают, что главной особенностью первой версии Katran Venom было количество различного вооружения на борту, а в новой версии эта особенность не только сохранилась, но и вооружение и других бортовых систем стало только больше.

В то же время военный рассказал, сколько платят за сбитый "Шахед" и какой дрон является самым дорогим. Он подчеркнул, что система дополнительных выплат за уничтожение воздушных целей остается важной частью мотивации для украинских бойцов, работающих с дронами-перехватчиками.

