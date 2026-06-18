В США оценили результаты поставок американского оружия для Украины: заявление министра войны

Глава Пентагона заявил о прогрессе.

Министр обороны США Пит Хегсет убежден, что инициатива PURL ("Список приоритетных потребностей Украины"), благодаря которой европейские союзники закупают в США оружие для Украины, приносит пользу украинской обороне.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на заседании министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

"В отношении Украины также наблюдается прогресс. Благодаря инициативе президента Трампа PURL союзники взяли на себя инициативу по финансированию обороны Украины. Украинцы удерживают свои позиции даже перед лицом длительного российского наступления", – подчеркнул Хегсет.

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Как напомнил министр обороны, Соединенные Штаты ранее заявляли, что европейские союзники могут возглавить эти усилия и что это будет соответствовать потребностям обороны Украины.

"Это происходит. И это является подтверждением подхода президента Трампа и подхода, который проложил бы путь к миру", – убежден Хегсет.

Как известно, в четверг, 18 июня, в Брюсселе состоится очередное заседание Контактной группы по поддержке обороны Украины (формат "Рамштайн"). На этом заседании ожидаются новые взносы от союзников на закупки американского оружия для Украины.

Инициатива PURL

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года Хегсет рассказывал, что инициатива PURL соответствует видению президента США Дональда Трампа о достижении мира силой. Министр обороны США заявлял, что ожидает от европейских стран более значительных взносов в инициативу PURL для продажи американского оружия Украине.

В мае 2026 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что наибольшие средства на закупку американского вооружения для Украины выделяют лишь 6–7 стран Европы, поэтому эту финансовую нагрузку необходимо распределить более равномерно.

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