Гегсет приехал в Европу, чтобы продать еще больше американского оружия Украине

Министр войны США ожидает больших взносов от европейских стран в инициативу PURL для продажи американского оружия для Украины.

Добиться мира возможно благодаря сильным и реальным возможностям, которые противники уважают. Инициатива по продаже американского оружия европейцам соответствует видению президента США Дональда Трампа о реализации мира через силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр войны Пит Гегсет сказал перед перед началом встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

Гегсет подчеркнул, что США ожидают от НАТО "огневой мощи", поскольку после саммита Альянса, который состоялся летом в Гааге, страны-члены начали выполнять обязательства, и вскоре эти обязательства превратятся в новые возможности.

Видео дня

По его словам, частью этого процесса является начатая инициатива PURL ("Список приоритетных требований Украины"), в рамках которой европейские страны покупают американское оружие и передают Украине через НАТО, чтобы добиться мира в войне.

"Если мы чему-то научились при президентстве Дональда Трампа, так это активной реализации мира через силу. Вы добиваетесь мира, когда вы сильны. Не тогда, когда вы имеете сильные слова или указываете пальцем. Вы добиваетесь этого, когда имеете сильные и реальные возможности, которые противники уважают. Я верю, что НАТО это делает. Я верю, что инициатива PURL об этом", - подчеркнул Гегсет.

Он ожидает, что больше стран присоединятся к этой инициативе и сделают собственные взносы для закупки в США оружия для Украины с целью мирного завершения конфликта.

Поддержка Украины через программу PURL

Ранее, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал журналистам, что Германия, Нидерланды, Канада, Швеция, Дания, Норвегия активизировали поддержку Украины сразу с момента начала инициативы PURL.

Рютте уверяет, что сегодня будет больше объявлений от других стран о взносах для инициативы PURL. Он добавил, что положительно настроен относительно этого.

В то же время, у Рютте спросили, пришло ли уже время, чтобы Украина получила ракеты большей дальности наступательного типа.

"Это не вопрос для обсуждения сегодня, потому что это двусторонний вопрос - какие страны хотят поставлять Украине, да или нет. Но это не на повестке дня в этот день", - сказал Рютте.

Отдельно генеральный секретарь НАТО отметил, что сегодня состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и высокой представительницы ЕС Каи Каллас. Также состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), во время которого будет обсуждаться дальнейшее наращивание поддержки для Украины. В частности, речь пойдет об инициативе PURL, в рамках которой США продают летальную и нелетальную военную поддержку для Украины за средства союзников.

Инициатива PURL - что известно

Как сообщал УНИАН, в рамках инициативы PURL уже известно о согласовании шести пакетов по закупке оружия для Украины. Эта инициатива позволяет покупать для Украины системы ПВО, и в частности, Patriot, и другое вооружение. Украина ожидает увеличения стран, которые присоединяются к этой инициативе.

Вас также могут заинтересовать новости: