Деньги дают 6-7 стран: Рютте рассказал о закупке американского оружия для Украины

Генсек НАТО выразил недовольство тем, что не все европейские члены финансируют потребности Украины в оружии.

Больше всего денег на закупку американского вооружения для Украины выделяют лишь 6-7 стран Европы, поэтому эту финансовую нагрузку нужно распределить более равномерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на брифинге в рамках заседания глав МИД стран-членов Альянса в Хельсингборге (Швеция).

Рютте заявил, что Украина продолжает получать военную помощь по инициативе "Список приоритетных требований Украины" (PURL).

"По сути, это уже происходит. Поставки критически важного американского оборудования в Украину продолжаются. Они включают противоракетные ракеты, поддержку противоракетной обороны, в частности, и для систем Patriot. Это оплачивают европейские союзники в рамках PURL. Это продолжается", – констатировал генсек.

При этом, как подчеркнул Рютте, он хочет, чтобы больше стран присоединились к выделению средств на закупки оружия для Украины через инициативу PURL. По словам Рютте, расходы на поддержку Украины должны распределяться между союзниками НАТО как можно более равномерно.

"Я хочу добиться более равномерного распределения бремени", – заявил Рютте.

Он отметил, что в настоящее время только 6-7 стран "выполняют тяжелую работу":

"Хорошая новость в том, что того, что они делают, достаточно, чтобы Украина продолжала иметь доступ к критически важному американскому оборудованию. Но было бы справедливо, если бы в рамках НАТО, и особенно европейской части, мы могли видеть, как другие союзники также активизируются".

По его словам, все видят, как украинцы чрезвычайно хорошо справляются на поле боя, но им нужна поддержка.

"Вопрос заключается в том, как мы можем сделать Украину как можно сильнее в этой борьбе. Они удерживают передовую, и я действительно впечатлен тем, как они яростно противостоят российскому нападению, полномасштабному вторжению с 2022 года".

Как сообщал УНИАН, недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что американское оружие, на покупку которого выделяют средства европейские партнеры Украины, в рамках инициативы PURL поступает без задержек.

Инициатива PURL была запущена летом 2025 года. Она предусматривает закупки американского оружия для Украины через страны НАТО. На данный момент известно, что больше всего средств на это выделяет Германия.

