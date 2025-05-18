Стоимость пакета составляет 1 млрд евро, из них почти 650 млн евро поступают от бельгийских компаний.

Бельгия передаст Украине пакет военной помощи на сумму в один миллиард евро, в который войдет различная военная техника и оружие. При этом, как сообщает издание TILD, из общей суммы больше половины - 650 млн евро – имеет бельгийское происхождение.

"Это производство нашей собственной промышленности означает, что значительная часть ресурсов возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе", — сказал министр обороны Тео Франкен.

Как указывает издание, пакет включает:

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около сотни бронированных машин скорой помощи и транспортных средств Unimog.

пять беспилотных морских судов

беспилотники, шлемы, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения и защитную одежду от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

более 16 000 единиц оружия и пистолетов,

двадцать модернизированных систем ПВО "Цербер"

боевой танк "Леопард" с новой орудийной башней для испытаний.

Кроме того, Бельгия инвестирует в подготовку украинских специалистов по техническому обслуживанию в рамках коалиции F-16 в сотрудничестве с бельгийской оборонной промышленностью. Бельгия также поддерживает запуск производства 70-мм ракет на Украине в сотрудничестве с местными компаниями.

Бельгия также будет обучать украинских пилотов F-16, готовить экипажи будущих тральщиков-минеров и проводить обучение по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Оружие для Украины

В начале мая Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 машины кинетической защиты и 3 колесные гаубицы Zuzana-2.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2025 года Украина может получить больше снарядов. Речь идет о получении еще 1,8 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы". Президент Чехии Петр Павел отмечал, что благодаря этой инициативе соотношение снарядов на фронте удалось уменьшить до 1:2.

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