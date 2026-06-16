Исследователи сообщили о проблемах с точностью российского 'Орешника'

Исследование аналитического проекта Dallas Analytics утверждает, что российская баллистическая ракета "Орешник" может иметь серьезные проблемы с точностью из-за сложностей при производстве элементов системы наведения.

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" может иметь серьезные проблемы с точностью из-за сложностей в производстве элементов системы наведения. Об этом говорится в материале аналитического проекта Dallas Analytics.

Авторы исследования утверждают, что ключевой проблемой стал гироскопический блок ГУ-503, который, по их данным, был разработан ещё в советский период и долгое время не производился серийно.

В материале отмечается, что после первого применения "Орешника" в ноябре 2024 года Россия использовала ещё несколько таких ракет на территории Украины. В частности, упоминается удар по Львовской области в январе 2026 года и инцидент в мае 2026 года, когда одна из боевых частей упала в районе гаражного кооператива в Белой Церкви.

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Dallas Analytics ссылается на внутреннюю переписку между Мичуринским заводом "Прогресс" и Азовским оптико-механическим заводом. В документе, датированном мартом 2025 года, говорится, что оборудование для настройки, испытаний и проверки гироскопов ГУ-503 является технологически устаревшим, а часть необходимых компонентов больше не производится.

В письме также отмечается, что из-за необходимости фактически заново создавать производственную базу выполнить заказ в установленные сроки невозможно.

Аналитики предполагают, что именно эти проблемы могли влиять на точность ракет и приводить к значительным отклонениям от заданных координат.

В то же время независимо проверить подлинность обнародованной переписки, а также непосредственную связь между производственными трудностями и точностью "Орешника" пока невозможно.

Кроме того, в самом материале подчеркивается, что, несмотря на возможные производственные проблемы, недооценивать потенциальную угрозу со стороны этой ракеты не стоит. Авторы исследования отмечают, что в случае устранения технологических недостатков Россия может продолжить развитие этой системы вооружения.

Запуски "Орешника" по Украине

Напомним, что российские войска во время ночной атаки 24 мая применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник", нанеся удар по городу Белая Церковь в Киевской области. Это было уже третье применение "Орешника" в так называемом "кинетическом" варианте. Во время массированного обстрела основной удар РФ был направлен на Киев с использованием дронов, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что последнее применение баллистических ракет средней дальности "Орешник" вызвало волну критики. Но правитель РФ фактически признал, что ракеты не поражали военные объекты, а использовались для проверки своих характеристик. По его словам, пуски "Орешника" были своеобразными полевыми испытаниями.

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